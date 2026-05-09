Atenção, cancelamento de voos por falta de combustível não dá direito a indemnização

A Comissão Europeia veio esclarecer que os passageiros aéreos não terão direito a indemnização quando os voos forem cancelados devido à falta de querosene. Mas, atenção, há outros direitos intocáveis!

Bruxelas considera que uma escassez de combustível constitui uma “circunstância extraordinária”, enquadrada nas regras europeias que regulam os direitos dos consumidores no transporte aéreo.

O executivo comunitário sublinha, contudo, que o aumento dos preços dos combustíveis não pode ser utilizado pelas companhias aéreas como argumento para recusar compensações financeiras aos passageiros.

Escassez de combustível é considerada “circunstância extraordinária”

Segundo as novas orientações divulgadas esta sexta-feira pela Comissão Europeia, as transportadoras aéreas ficam dispensadas de pagar indemnizações quando exista “uma escassez local de combustível” que impeça a realização dos voos.

A distinção foi reforçada pela porta-voz da Comissão Europeia para a Energia, Anna-Kaisa Itkonen, durante a conferência de imprensa diária em Bruxelas.

Falta de combustível sim, preços elevados não.

Resumiu a responsável, deixando claro que apenas uma verdadeira rutura no abastecimento poderá justificar a exclusão do pagamento de compensações aos passageiros.

Apesar das atuais tensões internacionais, a Comissão Europeia garante que, para já, não existem sinais de uma escassez iminente de combustível para a aviação na União Europeia.

Crise no Médio Oriente aumenta receios no setor energético

As orientações surgem numa altura de crescente instabilidade geopolítica no Médio Oriente, com impacto direto nos mercados energéticos internacionais.

Desde 28 de fevereiro, o Irão mantém bloqueado o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás natural. O bloqueio aconteceu após o agravamento do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e a República Islâmica do Irão.

A situação agravou-se ainda mais depois de Washington ter imposto, a 13 de abril, um bloqueio aos portos iranianos, poucos dias após a entrada em vigor de um cessar-fogo.

Toda esta pressão sobre o setor energético internacional tem provocado uma subida significativa dos preços dos combustíveis, aumentando os receios de perturbações no abastecimento da aviação comercial.

O que muda para os passageiros?

Na prática, os passageiros poderão continuar a ter direito a assistência, como refeições, alojamento ou reencaminhamento para outro voo, mas deixam de poder exigir indemnizações financeiras quando os cancelamentos forem provocados diretamente por falta de combustível.

As regras europeias de proteção dos passageiros aéreos já preveem exceções em situações consideradas extraordinárias e fora do controlo das companhias aéreas, como fenómenos meteorológicos extremos, riscos de segurança ou crises internacionais.

Com este esclarecimento, Bruxelas passa agora a incluir explicitamente a escassez de querosene nessa lista de exceções.