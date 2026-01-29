PplWare Mobile

Gosta de conversar com o carro? Prepare-se para o futuro da condução!

Fonte: Automotive News

  1. Anung says:
    29 de Janeiro de 2026 às 12:38

    WHAT???
    Vão colonar o JL e meter um em cada carro lektro?

  2. Albertino says:
    29 de Janeiro de 2026 às 12:51

    Versão Tuga:

    76% para fazer pedidos de comida; – ” Maria onde queres ir comer hoje ?”

    73% para manutenção do veículo; – ” Vou ali buscar uns tarocos para levantar o carro para lhe trocar o óleo.”

    71% para estacionamento; – ” Albertino o carro não cabe aiiiii !!! . Maria cabe um camião atravessado. Ainda ontem vi uma bicicleta ali estacionada !!! ”

    59% para planeamento de entretenimento; – ” Maria lembra-me que logo temos que ir arrancar as Batatas.”

    58% para compras por impulso. – “Albertino vamos à Zara porque a Zulmira disse que havia meias em Saldos “

  3. Rui Almeida says:
    29 de Janeiro de 2026 às 13:22

    Basicamente uma siri que ja existe no carplay ha anos e que nao serve para nada! Vender nova tecnologia que faz o mesmo que ha 100 anos atras fazia mas da ilusao as pessoas de precisarem de comprar o mais recente para gastar mais dinheiro e alimentar uma economia onde as pessoas se endividam sem saber porque e sao obrigadas a trabalhar ate morrer sem necessitar.

