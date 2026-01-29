“Acorda + Move-te”, a aplicação que combate a preguiça matinal

A cena repete-se todas as manhãs: o alarme toca, a mão estica-se quase por instinto e o dia começa atrasado antes mesmo de começar. A dificuldade de acordar é comum a muitas pessoas, sendo a manhã marcada por despertadores sucessivos. Neste cenário, este alarme só pode ser silenciado por via do movimento. É o ideal para si?

Independentemente do número de alarmes necessários para despertar, a reação tende a ser sempre adiá-los até não dar mais, silenciando-os "só mais cinco minutos".

Sonolento, o cérebro arranja argumentos rápidos, convencendo-se a si - e, por isso, a nós - de que temos tempo.

Foi exatamente por exaustão que surgiu a aplicação "Acorda + Move-te", disponível para iOS: "muitas vezes tive dificuldade em acordar e sair da cama pela manhã, definindo três alarmes separados no meu telefone para horários diferentes", contou o desenvolvedor, em comunicação enviada ao Pplware.

Uma vez que o alarme não pode ser silenciado simplesmente deslizando e encerrando a aplicação, assim que ele começa a tocar, o pedómetro do iPhone deve registar os 20 passos necessários para calá-lo. Caso contrário, outro alarme continuará a tocar até que esse primeiro objetivo da manhã esteja finalizado.

Um alarme inadiável

Um alarme que obriga o utilizador a levantar-se e andar para que se desligue pode ser verdadeiramente útil para aqueles que têm a cama como melhor amiga, seja isso à noite ou à tarde, em sestas curtas.

Afinal, um alarme deste tipo interrompe o estado intermédio entre o sono e a vigília, onde as decisões automáticas acontecem.

Ora, quando estamos deitados, o cérebro ainda funciona em modo de poupança de energia e tende a escolher a opção mais fácil: neste caso, desligar ou adiar o alarme.

App exige 20 passos para desligar o despertador

Ao exigir movimento, a app "Acorda + Move-te" força uma ação consciente que reduz a probabilidade de voltar a adormecer quase sem perceber.

Além disso, o simples ato de ficar de pé e dar alguns passos ativa a circulação sanguínea e envia sinais claros ao corpo de que o descanso terminou, coisa que adiar os vários alarmes não faz.

Esse estímulo físico ajuda a aumentar gradualmente o estado de alerta, dificultando o regresso à cama. Em vez de um despertar fragmentado por vários alarmes, marca-se o início do dia de forma mais clara.

Com o tempo, à semelhança do que aconteceu com o próprio desenvolvedor da app, o utilizador deixa de contar com a possibilidade de adiar indefinidamente o despertador, e acaba por construir uma rotina mais consistente e menos dependente da força de vontade.

Como funciona a aplicação?

Após instalar a "Acorda + Move-te" para iOS, disponível aqui, a app vai pedir uma série de permissões, necessárias para o seu correto funcionamento, nomeadamente:

Movimento , para que a app possa contar os passos para silenciar o alarme;

, para que a app possa contar os passos para silenciar o alarme; Notificações , para que a aplicação possa despertar;

, para que a aplicação possa despertar; Alertas críticos, para que o alarme funcione mesmo com o iPhone em modo Silêncio ou Não incomodar.

Depois de dadas as permissões, a aplicação fica pronta para tratar de cada despertar, seja ele de manhã, após um sono noturno, ou à tarde, após uma sesta curta.

Com um cenário muito simples e intuitivo, a aplicação mostra um relógio analógico e outro digital, sobre uma secretária, posicionada em frente a uma janela, a partir da qual se observa a noite.

Outros temas vão sendo desbloqueados à medida que utilizamos o alarme e completamos conquistas, através das Sequências, que podem ser acompanhadas, clicando no canto inferior esquerdo do ecrã.

Na gaveta sob a secretária, é possível definir entre os quatro sons de sono, que tocam enquanto o alarme está ativado, e os sons de alarme, num leque de opções um tanto limitado, com apenas dois.

Depois desta personalização, basta definir os alarmes pretendidos, num processo simples, através do relógio digital. Clicando neste, é possível definir a hora do despertador, bem como o volume do som.

À hora definida, o alarme toca no volume que definimos antes e são apresentadas várias notificações como a mostrada na imagem abaixo. De facto, o alarme só se cala quando nos levantamos e damos os cerca de 20 passos com o smartphone, que podem ser acompanhados clicando na notificação.

Nos primeiros dias, pode ser verdadeiramente irritante. Contudo, levantar e caminhar - mesmo por apenas alguns passos - ajuda a que não olhemos para a cama como tentadora e despertemos.

Vale a pena instalar o alarme?

Tendo em conta o preço a que a aplicação está disponível na App Store, por um valor único de 0,99 €, pode valer a pena comprá-la, especialmente para aqueles que têm dificuldade em acordar.

Indo além dos despertadores tradicionais, a app funciona como uma verdadeira ferramenta, que motiva a ação física logo de manhã e, dessa forma, ajuda a criar uma rotina mais consistente.

Aliás, tendo em conta que aquele primeiro salto para fora da cama pode ser o que mais custa, o facto de a aplicação exigir que nos levantemos para calar o alarme poderá ser a solução ideal para nunca mais silenciarmos despertadores.

Para ser possível experimentá-la, a aplicação conta com um período de três dias de teste gratuito. Assim, pode instalá-la sem qualquer custo e perceber se é, para si, uma alternativa eficaz aos despertadores tradicionais.

