Conheça este truque para nunca mais se esquecer do código do seu cartão bancário

Apple

Autor: Vítor M.

  1. Zé Fonseca A. says:
    23 de Fevereiro de 2026 às 15:14

    esta nunca me tinha lembrado..
    das poucas coisas que aprendi com o pplware.. boa Vitor..

  2. João Sequeira says:
    23 de Fevereiro de 2026 às 15:15

    E para Android? Há algo semelhante?

    • B@rão Vermelho says:
      23 de Fevereiro de 2026 às 15:31

      Há uma forma universal, colocares o pin de desbloqueio do sim e do telefone o código do MB, assim deve ser difícil de esquecer, pelo menos tanto no Samsung quer agora no Pixel de 3 em 3 dias tens de obrigatoriamente colocar o pin manualmente.

  3. Zé Fonseca A. says:
    23 de Fevereiro de 2026 às 15:16

    btw, como não uso cartões há anos passei a ter o mesmo pin em todos os cartões para nunca me esquecer, mas que é uma falha gigante.. por isso artigo muito util para voltar a pensar mudar os pins

    • B@rão Vermelho says:
      23 de Fevereiro de 2026 às 15:35

      O problema pode ser se ficares sem bateria 🙂 🙂 :), lá fica o frango a arrefecer e as batatas fritas frias são uma bela mer… 🙂 🙂 🙂

  4. Zacarias says:
    23 de Fevereiro de 2026 às 15:38

    finalmente uma maneira de eu mandar uma mocada num gajo, debloquear o telemovel dele com o faceID e pegar no cartão de credito do homem e ir levantar umas massas para poder beber jolas á vontade 😀

