Conheça este truque para nunca mais se esquecer do código do seu cartão bancário

Cada vez temos mais palavras-passe, pins, códigos dos cartões de débito, crédito, entre outros. Hoje, publicamos um pequeno truque que consiste em encostar o cartão bancário ao seu iPhone para saber de imediato o PIN de acesso.

Por diversas vezes dedicamos atenção à aplicação Atalhos no iOS (e não só), pois trata-se de uma ferramenta extremamente versátil que permite criar ações e automatizações que não estão disponíveis de forma nativa no sistema operativo.

Automatize o seu iPhone para o informar do PIN do cartão bancário

Vamos usar uma funcionalidade do iPhone, que tira proveito da tecnologia NFC, para poder identificar um cartão multibanco e, com a nossa ajuda, mostrar o PIN associado.

Para isso vamos a:

Abra a app Atalhos e escolha no menu do fundo a opção Automatização ;

; Clique no sinal de + para criar uma nova automatização;

para criar uma nova automatização; Agora pesquise a opção NFC;

Neste menu escolha a opção Ler ;

; Agora, aproxime o seu cartão bancário, ele será detetado e atribua um nome . Dê OK e Seguinte ;

. Dê e ; Atente que, depois de mostrar o nome atribuído à etiqueta NFC, deverá confirmar a opção Executar de imediatamente ; Contudo, se deixar a opção Executar após confirmação , o atalho só será ativado se o utilizador interagir.

; Depois de escolher o Execuar imediatamente, clique no botão Seguinte;

Depois do Seguinte aparece a opção Criar novo atalho . Clique;

aparece a opção . Clique; De seguida, clique no botão Scripting ;

; Agora na opção Mostrar conteúdo.

Agora, onde diz "Conteúdo", clique e coloque o PIN do seu cartão bancário (meti como exemplo 2026, mas coloque o seu). Dê o OK na circunferência azul.

(meti como exemplo 2026, mas coloque o seu). Dê o OK na circunferência azul. Feito isto, a automatização está feita e o menu mostra-se pronto.

De agora em diante, sempre que aproximar o seu cartão, aparecerá o PIN escolhido. Esta operação facilita, não tem de criar notas, não tem de guardar o PIN na carteira... basta aproximar o cartão. E sim, pode fazer para todos os seus cartões.

E em termos de segurança?

Em termos de segurança, se não quiser que o atalho possa ser usado sem ter o iPhone desbloqueado, use a opção “Executar após confirmação”. Isto é, o iOS obriga à interação do utilizador, logo apenas funciona com o telefone desbloqueado.

Existe também a opção deste atalho (ou de outra qualquer) apenas se usado em modo desbloqueado. Deixando uma instrução nativa no conjunto do atalho que dá origem à ação. Vamos explorar isso num guia individual.