Como tirar fotografias remotamente e obter a localização do ladrão do seu iPhone

Descubra como criar uma automação simples, sem recorrer a ferramentas de terceiros, que tira uma fotografia ao ladrão e lhe envia a respetiva localização caso perca o seu iPhone ou iPad.

Há algumas semanas, deparei-me com uma publicação viral no X que falava de uma automação do iOS capaz de fazer exatamente isto. No entanto, não estava muito bem explicada, pelo que decidi transformá-la num tutorial completo, para que até iniciantes e pessoas com menos conhecimentos técnicos consigam fazê-lo.

Como funciona o atalho para apanhar o ladrão do seu iPhone

É simples. Vai criar um atalho que tira uma fotografia com a câmara frontal e a envia automaticamente para um número à sua escolha. Também regista o nome da localização e envia-o numa segunda mensagem. De seguida, vai automatizar esse atalho para ser executado quando enviar uma mensagem de texto com uma palavra específica, como “iphoneroubado”.

Assim, se o seu iPhone for roubado, pode enviar a palavra “iphoneroubado” para o seu próprio número ou conta iMessage, e o atalho será executado remotamente.

Nota: se estiver com vontade de fazer algumas partidas inofensivas no iPhone, também pode usar os passos deste artigo para tirar automaticamente fotografias desprevenidas do seu cônjuge ou de um amigo e recebê-las no seu iPhone. se estiver com vontade de fazer algumas partidas inofensivas no iPhone, também pode usar os passos deste artigo para tirar automaticamente fotografias desprevenidas do seu cônjuge ou de um amigo e recebê-las no seu iPhone. Eles nem sequer vão perceber que fez isto, embora ouçam o som do obturador da câmara e da mensagem enviada, mas sem qualquer confirmação visual.

Condições para esta configuração funcionar e algumas soluções:

O ladrão não pode ter desligado o seu iPhone.Infelizmente, ao contrário de muitos telemóveis Android, o iOS ainda não permite impedir que o iPhone seja desligado sem o código de acesso. O seu iPhone tem de ter ligação móvel ou Wi-Fi depois de ser roubado. Pode ir a Definições do iOS > Face ID e Código e desativar a Central de controlo e a Siri quando o iPhone está bloqueado. Assim, o ladrão não conseguirá desligar o Wi-Fi e os dados móveis nem ativar o modo Avião.Além disso, se tiver um eSIM, o ladrão não o pode simplesmente remover para eliminar a ligação móvel. É preciso contar que erros e falhas do sistema iOS não impeçam a execução da automação.Reinicie o iPhone a cada poucos dias e mantenha-o atualizado com as versões mais recentes do software para garantir um desempenho ideal.

Um ponto importante: como referido, o atalho também lhe envia a localização do ladrão por mensagem. Se tiver a funcionalidade Encontrar ativa no seu iPhone, já consegue obter atualizações de localização precisas por essa via.

Nesse caso, receber a localização por mensagem pode não ser muito útil.

Ainda assim, se tiver o Encontrar desativado ou quiser uma opção extra, pode adicionar a funcionalidade de localização ao atalho.

Com o essencial esclarecido, eis como fazer com que o seu iPhone lhe envie automaticamente a fotografia e a localização do ladrão.

Criar o atalho iOS antirroubo

Abra a aplicação Atalhos da Apple no iPhone e toque no ícone de mais no separador Biblioteca para criar um novo atalho. Use a caixa Pesquisar Ações para encontrar e adicionar a ação Tirar Fotografia.

Toque em “Frente” e defina-a como câmara frontal, para que o iPhone roubado capte o rosto do ladrão. Depois, toque no pequeno ícone de seta e desative Mostrar Pré-visualização da Câmara, para que o ladrão não tenha qualquer pista visual da fotografia tirada.

Em seguida, procure e adicione a ação Enviar Mensagem. Toque no campo “Destinatários” e adicione um ou mais números de telefone seus, de familiares ou de amigos de confiança. A fotografia e a localização do ladrão serão enviadas para esses números. Se adicionar mais do que um, a mensagem será enviada num grupo.

Toque no pequeno ícone de seta e confirme que Mostrar folha de fomposição está desativado.

Nota: se também quiser receber a localização do ladrão, continue com os passos 7 a 9. Se apenas a fotografia for suficiente, avance para o passo 10.

Procure e adicione a ação Obter Localização Atual ao atalho. Se a aplicação Atalhos não tiver acesso à localização, toque em Permitir Acesso > Permitir Enquanto a App é Utilizada. Toque no ícone de seta e defina a precisão para Até dez metros. A opção predefinida é Cem metros, o que pode ser demasiado impreciso.

Adicione novamente a ação Enviar mensagem e substitua “Destinatários” pelos contactos reais, tal como no passo 5. Certifique-se também de que Mostrar folha de composição está desativado. Toque no nome atual do atalho, no topo, e altere-o para algo como Anti Roubo ou Foto Ladrão. Depois, avance para a parte da automação.

Automatizar a execução remota do atalho

Com o atalho criado, é altura de garantir que pode ser executado remotamente após o roubo do iPhone.

Abra a aplicação Atalhos, vá ao separador Automação e toque em Automação nova ou no botão de mais. Vai ver várias formas de executar uma automação. Entre elas, a opção Mensagem é a mais lógica.

Depois de selecionar Mensagem, deixe Remetente como Qualquer remetente. Assim, poderá executar o atalho mesmo enviando uma mensagem a partir de um número desconhecido. Toque em “Escolher” junto a Mensagem contém e adicione uma palavra ou frase. A automação só será executada quando a mensagem contiver essa expressão. Tenha em atanção à palavra, não vá alguém lhe enviar uma mensagem com uma palavra "corrente" e esta automação é espoletada. Por isso, é preferível usar uma palavra única ou invulgar. Eu optei por “OmeuiPhone”, sem espaços, pois é praticamente impossível alguém enviar-me isso por acaso. Selecione Executar imediatamente, para que a automação seja executada sem confirmação, e toque em Seguinte.

Selecione o atalho Apanha Ladrões que criou e está feito.

Testar tudo

Com o atalho e a automação criados, bloqueie o seu iPhone ou iPad e envie a palavra definida no passo 4, como OmeuiPhone. Verá que o iPhone ou iPad tira automaticamente uma fotografia e a envia para si.

De seguida, obtém a localização atual e envia-a numa segunda mensagem.

Tenha apenas em conta que não irá necessariamente receber a fotografia e a localização no mesmo número a partir do qual enviou a mensagem para ativar a automação.

Estes dados serão enviados para um ou mais números que adicionou ao criar o atalho, nos passos 5 e 9.