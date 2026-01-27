Como tirar fotografias remotamente e obter a localização do ladrão do seu iPhone
Descubra como criar uma automação simples, sem recorrer a ferramentas de terceiros, que tira uma fotografia ao ladrão e lhe envia a respetiva localização caso perca o seu iPhone ou iPad.
Há algumas semanas, deparei-me com uma publicação viral no X que falava de uma automação do iOS capaz de fazer exatamente isto. No entanto, não estava muito bem explicada, pelo que decidi transformá-la num tutorial completo, para que até iniciantes e pessoas com menos conhecimentos técnicos consigam fazê-lo.
Como funciona o atalho para apanhar o ladrão do seu iPhone
É simples. Vai criar um atalho que tira uma fotografia com a câmara frontal e a envia automaticamente para um número à sua escolha. Também regista o nome da localização e envia-o numa segunda mensagem. De seguida, vai automatizar esse atalho para ser executado quando enviar uma mensagem de texto com uma palavra específica, como “iphoneroubado”.
Assim, se o seu iPhone for roubado, pode enviar a palavra “iphoneroubado” para o seu próprio número ou conta iMessage, e o atalho será executado remotamente.
Eles nem sequer vão perceber que fez isto, embora ouçam o som do obturador da câmara e da mensagem enviada, mas sem qualquer confirmação visual.
Condições para esta configuração funcionar e algumas soluções:
- O ladrão não pode ter desligado o seu iPhone.Infelizmente, ao contrário de muitos telemóveis Android, o iOS ainda não permite impedir que o iPhone seja desligado sem o código de acesso.
- O seu iPhone tem de ter ligação móvel ou Wi-Fi depois de ser roubado. Pode ir a Definições do iOS > Face ID e Código e desativar a Central de controlo e a Siri quando o iPhone está bloqueado. Assim, o ladrão não conseguirá desligar o Wi-Fi e os dados móveis nem ativar o modo Avião.Além disso, se tiver um eSIM, o ladrão não o pode simplesmente remover para eliminar a ligação móvel.
- É preciso contar que erros e falhas do sistema iOS não impeçam a execução da automação.Reinicie o iPhone a cada poucos dias e mantenha-o atualizado com as versões mais recentes do software para garantir um desempenho ideal.
Um ponto importante: como referido, o atalho também lhe envia a localização do ladrão por mensagem. Se tiver a funcionalidade Encontrar ativa no seu iPhone, já consegue obter atualizações de localização precisas por essa via.
Nesse caso, receber a localização por mensagem pode não ser muito útil.
Ainda assim, se tiver o Encontrar desativado ou quiser uma opção extra, pode adicionar a funcionalidade de localização ao atalho.
Com o essencial esclarecido, eis como fazer com que o seu iPhone lhe envie automaticamente a fotografia e a localização do ladrão.
Criar o atalho iOS antirroubo
- Abra a aplicação Atalhos da Apple no iPhone e toque no ícone de mais no separador Biblioteca para criar um novo atalho.
- Use a caixa Pesquisar Ações para encontrar e adicionar a ação Tirar Fotografia.
- Toque em “Frente” e defina-a como câmara frontal, para que o iPhone roubado capte o rosto do ladrão. Depois, toque no pequeno ícone de seta e desative Mostrar Pré-visualização da Câmara, para que o ladrão não tenha qualquer pista visual da fotografia tirada.
- Em seguida, procure e adicione a ação Enviar Mensagem.
- Toque no campo “Destinatários” e adicione um ou mais números de telefone seus, de familiares ou de amigos de confiança. A fotografia e a localização do ladrão serão enviadas para esses números. Se adicionar mais do que um, a mensagem será enviada num grupo.
- Toque no pequeno ícone de seta e confirme que Mostrar folha de fomposição está desativado.
Nota: se também quiser receber a localização do ladrão, continue com os passos 7 a 9. Se apenas a fotografia for suficiente, avance para o passo 10.
- Procure e adicione a ação Obter Localização Atual ao atalho. Se a aplicação Atalhos não tiver acesso à localização, toque em Permitir Acesso > Permitir Enquanto a App é Utilizada.
- Toque no ícone de seta e defina a precisão para Até dez metros. A opção predefinida é Cem metros, o que pode ser demasiado impreciso.
- Adicione novamente a ação Enviar mensagem e substitua “Destinatários” pelos contactos reais, tal como no passo 5. Certifique-se também de que Mostrar folha de composição está desativado.
- Toque no nome atual do atalho, no topo, e altere-o para algo como Anti Roubo ou Foto Ladrão. Depois, avance para a parte da automação.
Automatizar a execução remota do atalho
Com o atalho criado, é altura de garantir que pode ser executado remotamente após o roubo do iPhone.
- Abra a aplicação Atalhos, vá ao separador Automação e toque em Automação nova ou no botão de mais.
- Vai ver várias formas de executar uma automação. Entre elas, a opção Mensagem é a mais lógica.
- Depois de selecionar Mensagem, deixe Remetente como Qualquer remetente. Assim, poderá executar o atalho mesmo enviando uma mensagem a partir de um número desconhecido.
- Toque em “Escolher” junto a Mensagem contém e adicione uma palavra ou frase. A automação só será executada quando a mensagem contiver essa expressão. Tenha em atanção à palavra, não vá alguém lhe enviar uma mensagem com uma palavra "corrente" e esta automação é espoletada. Por isso, é preferível usar uma palavra única ou invulgar. Eu optei por “OmeuiPhone”, sem espaços, pois é praticamente impossível alguém enviar-me isso por acaso.
- Selecione Executar imediatamente, para que a automação seja executada sem confirmação, e toque em Seguinte.
- Selecione o atalho Apanha Ladrões que criou e está feito.
Testar tudo
Com o atalho e a automação criados, bloqueie o seu iPhone ou iPad e envie a palavra definida no passo 4, como OmeuiPhone. Verá que o iPhone ou iPad tira automaticamente uma fotografia e a envia para si.
De seguida, obtém a localização atual e envia-a numa segunda mensagem.
Tenha apenas em conta que não irá necessariamente receber a fotografia e a localização no mesmo número a partir do qual enviou a mensagem para ativar a automação.
Estes dados serão enviados para um ou mais números que adicionou ao criar o atalho, nos passos 5 e 9.