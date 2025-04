iOS 18.4 inclui nova definição de privacidade nos Serviços de Localização para o iPhone

A mais recente atualização do software do iPhone traz várias funcionalidades de destaque, como Notificações Prioritárias, novos emojis, Sketch no Image Playgrounds e mais. No entanto, o iOS 18.4 também introduz algumas mudanças menos visíveis.

iOs 18.4: Apple quer mapear pontos de acesso à internet

Conforme foi descoberto por um utilizador que partilhou a novidade no Threads, o iOS 18.4 adiciona uma nova opção nos Serviços de Localização chamada “Melhorar Precisão da Localização”.

Para alguns utilizadores, incluindo o autor da descoberta, esta opção estava ativada por defeito.

Pode encontrar esta nova definição em Definições > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização > Serviços do Sistema e depois descer até à secção Melhoria do Produto.

A opção Melhorar precisão da localização junta-se a outras já existentes, como “Análises do iPhone”, “Itinerários e trânsito” e “Melhorar a aplicação Mapas”.

A documentação da Apple descreve esta funcionalidade da seguinte forma:

O seu iPhone enviará periodicamente para a Apple, de forma anónima e encriptada, as localizações georreferenciadas de pontos de acesso Wi-Fi e antenas de telemóvel próximas (quando suportado pelo dispositivo), para ajudar a melhorar a base de dados colaborativa de localizações de Wi-Fi e antenas móveis.

Isto sugere que esta opção determina se o seu dispositivo contribui para o sistema de GPS assistido, que combina sinais de satélites GPS com a deteção de redes Wi-Fi e torres de telecomunicações próximas para obter uma localização mais precisa e rápida.

Desativar “Melhorar Precisão da Localização” não impede que o seu dispositivo beneficie da base de dados colaborativa, mas permite optar por não contribuir para ela.

Não está claro se este comportamento já existia dentro de outra configuração e agora foi destacado como uma opção independente, ou se os dispositivos sempre enviaram estes dados em segundo plano e só agora foi dada a possibilidade de desativar explicitamente esta função.

Se a opção estiver ativada, a Apple garante que os dados são enviados de forma anónima e encriptada, não representando riscos para a privacidade dos utilizadores.