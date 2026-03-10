MacBook Ultra: Apple prepara mais uma novidade que vai mudar o mercado

Os mais recentes rumores revelam que a Apple tem planos para um novo MacBook Ultra ainda este ano. Este computador de altíssimo desempenho destacar-se-ia principalmente pelo seu ecrã OLED sensível ao toque e por um design completamente novo. Com este novo produto, a Apple poderá levar a sua estratégia de linha de produtos ao extremo.

MacBook Ultra: Apple prepara mais uma novidade

A Apple acaba de apresentar uma nova linha de MacBook Pro. Equipados com os chips M5 Pro e M5 Max, estes computadores refinam a fórmula da marca. Embora os MacBooks ainda nem sequer tenham chegado ao mercado, Mark Gurman, jornalista da Bloomberg, acaba de dar a entender a chegada da próxima geração, o muito aguardado MacBook Pro M6.

De acordo com rumores anteriores, esta futura linha destacar-se-ia pela integração de um ecrã OLED sensível ao toque e um chip M6. Segundo informações obtidas, a Apple decidiu denominar o computador de MacBook Ultra, refletindo o seu posicionamento de altíssimo desempenho. Esta versão premium enriqueceria o catálogo da marca sem substituir os modelos mais recentes do MacBook Pro.

Estes permaneceriam no catálogo da Apple como uma alternativa mais acessível. Com o hipotético MacBook Ultra, a Apple procura mais uma vez posicionar-se como um player chave no mercado de altíssimo desempenho. O computador seria principalmente dirigido a profissionais de imagem, como editores de vídeo e designers gráficos.

Ecrã e design que vai mudar o mercado

Como seria de esperar, o MacBook Ultra destacar-se-ia com um ecrã OLED touchscreen e um novo design mais fino. O chassis teria sido completamente redesenhado. A Apple abandonaria o notch que atualmente alberga a webcam. Tal como nos iPhones mais recentes, o sensor estaria integrado num recorte circular no ecrã, com um visual semelhante ao da câmara Dynamic Island.

Em relação ao chip, a Apple poderá anunciar uma versão Ultra com o chip M6. Sem surpresas, seria "significativamente" mais caro que o atual MacBook Pro. O aumento de preço seria sobretudo devido à mudança para OLED, uma tecnologia de ecrã muito mais cara que o mini-LED. Recorde-se que todos os outros dispositivos da marca californiana já adotaram a tecnologia OLED, como o iPhone, o iPad e o Apple Watch.

Resta apenas o MacBook. Tudo indica que a Apple irá esperar até ao final de 2026 para apresentar o MacBook Ultra. Podemos esperar uma apresentação ainda este outono (do hemisfério norte). A designação Ultra, já presente no Apple Watch para atletas, surgiria noutros produtos da marca. Segundo informações de Gurman, o futuro iPhone dobrável chamar-se-ia iPhone Ultra.

A Apple estaria também a planear lançar um par de AirPods Ultra, ainda mais premium que os AirPods Pro. Estariam equipados com câmaras e vários sensores biométricos. Fiel à sua estratégia, a Apple continuará a segmentar os seus produtos para alcançar o maior número possível de consumidores.