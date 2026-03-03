MacBook Air e MacBook Pro da Apple acabam de ficar mais potentes com os novos chips M5

Nesta semana que está, de facto, a ser de novidades, a Apple apresentou algumas atualizações para os seus MacBook Pro e MacBook Air, bem como para a sua linha de monitores desktop.

Depois de ter apresentado o novo iPhone 17e e o iPad Air M4 com um preço acessível, a Apple traz, hoje, algumas atualizações para o MacBook Pro, MacBook Air e a sua linha de monitores desktop.

O lançamento de hoje focou-se essencialmente no hardware.

MacBook Air com chip M5

O MacBook Air foi atualizado com o mais recente chip M5, uma melhoria que, sendo relativamente modesta, equipa o computador portátil ao nível do processador mais recente da Apple, que estreou no MacBook Pro no outono passado.

Sem alterações significativas em termos de hardware, o MacBook Air com chip M5 oferece 512 GB de armazenamento inicial com "tecnologia SSD mais rápida".

Os utilizadores podem ainda escolher entre ecrã de 13 ou 15 polegadas.

O portátil da Apple inclui o chip sem fios N1 da Apple, que suporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, seguindo os padrões de conectividade mais recentes, mantendo os habituais 16 GB de RAM.

Em termos de preço, o modelo de 13 polegadas do MacBook Air começa nos 1249 euros, com a versão de 15 polegadas a subir para os 1549 euros.

Segundo a Apple, os clientes poderão reservá-lo a partir das 14h15 de amanhã, dia 4 de março, com disponibilidade a partir do dia 11 de março.

Os novos M5 Pro e M5 Max no MacBook Pro

O grande destaque no MacBook Pro é o facto de a Apple estar a expandir a série de chips M5 com os M5 Pro e M5 Max, disponíveis nos modelos de 14 e 16 polegadas.

Tal como nas gerações anteriores de Apple Silicon, as configurações Pro e Max oferecem desempenho significativamente melhorado em CPU multicore e gráficos.

A Apple começou a lançar o chip M5 em outubro de 2025, mas estava limitado ao MacBook Pro de 14 polegadas, iPad Pro e Vision Pro.

Agora, o M5 Pro e o M5 Max podem ser configurados com até 18 núcleos de CPU (12 núcleos de desempenho e seis núcleos "super"), em comparação com 16 núcleos do M4 Max.

O M5 Pro pode atingir até 20 núcleos de GPU, enquanto o M5 Max chega aos 40 núcleos de GPU.

Graças aos quatro núcleos adicionais de CPU, a Apple indica que o M5 Pro apresenta 30% melhor desempenho multithread comparado com o M4 Pro.

A atualização de CPU do M5 Max é de cerca de 15% acima do M4 Max, segundo a Apple.

Graças à maior largura de banda da memória, a Neural Engine mais eficiente e a arquitetura de GPU melhorada, a Apple afirma que tanto o M5 Pro como o M5 Max oferecem "mais de quatro vezes o pico de computação em CPU para IA", comparado com a geração anterior, e proporcionam 20% melhor desempenho gráfico.

Tal como o MacBook Air, todas as versões M5 Pro ou M5 Max do MacBook Pro vêm com o dobro do armazenamento.

O MacBook Pro começa nos 1949 euros para o modelo de 14 polegadas, e nos 3099 euros para o modelo de 16 polegadas.

Segundo a Apple, os clientes poderão reservá-lo a partir das 14h15 de amanhã, dia 4 de março, com disponibilidade a partir do dia 11 de março.

Studio Display e Studio Display XDR

Hoje, também, após quatro anos, a Apple apresentou duas novas versões do monitor Studio Display, ambas com 27 polegadas.

A proposta atualizada continua a ser de um ecrã de 27 polegadas com resolução 5K e retroiluminação LED padrão.

As principais alterações são a câmara melhorada de 12 megapixéis (com suporte para Desk View) e colunas com graves mais profundos. Embora o sistema de seis colunas se mantenha, a Apple afirma que oferece, agora, graves 30% mais profundos.

O novo Studio Display inclui duas portas Thunderbolt 5 mais rápidas na parte traseira, permitindo ligar em série quatro monitores Studio Display, segundo a Apple. Tal como o modelo de 2022, atinge um máximo de 600 nits de brilho SDR.

Entretanto, o Studio Display XDR de gama alta substitui o Pro Display XDR de 32 polegadas, apesar de ser menor e ter menor resolução.

Tal como o Studio Display padrão, o modelo XDR tem resolução 5K, mas apresenta uma taxa de atualização de 120 Hz e retroiluminação mini-LED melhorada.

O novo Studio Display XDR conta com 1000 zonas de local dimming (em português, escurecimento local), permitindo atingir 2000 nits de pico em HDR e 1000 nits em SDR.

O Studio Display XDR inclui as mesmas câmaras, colunas e portas melhoradas do modelo standard.

Sobre preços, o Studio Display começa nos 1699 euros com Vidro padrão, subindo para 1999 euros com Vidro de nanotextura. Por sua vez, o Studio Display XDR tem o preço de 3499 euros com Vidro padrão, ou 3799 euros com Vidro de nanotextura.

Segundo a Apple, os clientes poderão reservar ambos a partir das 14h15 de amanhã, dia 4 de março, com disponibilidade a partir do dia 11 de março.