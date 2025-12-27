Dica: como criar e explorar gráficos 3D nas “Notas de matemática” da Apple

A integração de ferramentas matemáticas avançadas nos sistemas operativos da Apple permite agora uma visualização de dados sem precedentes diretamente nas suas notas de trabalho. Veja como se faz!

Com o lançamento das versões mais recentes do iOS, iPadOS e macOS, a criação de superfícies tridimensionais tornou-se um processo intuitivo e extremamente poderoso para estudantes e profissionais.

O novo paradigma das Notas de matemática

Com a chegada de sistemas como o macOS Tahoe 26 e o iOS 26, a Apple transformou a aplicação Calculadora e as Notas num ecossistema unificado para a resolução de problemas complexos.

Esta funcionalidade, denominada Notas de matemática (Math notes), não se limita a resolver operações aritméticas simples; interpreta variáveis e funções para gerar representações visuais instantâneas. Esta ferramenta é particularmente útil no iPad, onde a caligrafia manual é convertida em elementos digitais dinâmicos.

Para iniciar o processo, deve aceder à aplicação Calculadora no seu dispositivo e selecionar a opção "Notas de matemática" através do ícone da calculadora situado no canto superior direito (ou na barra lateral, no caso do Mac).

O segredo para gerar um gráfico em três dimensões reside na estrutura da equação: deve definir uma função onde o eixo "z" é o resultado dependente das variáveis "x" e "y". Ao escrever, por exemplo, a expressão

z = (y^3 + x^3) / 2

o sistema identificará automaticamente a natureza espacial da fórmula. No menu que surge sobre a equação, ou ao clicar no sinal de igual, selecione a opção "Inserir gráfico 3D". Se o sistema solicitar, poderá atribuir manualmente as variáveis aos eixos correspondentes para garantir a precisão do modelo.

Interatividade e manipulação dos modelos gerados

Uma das maiores vantagens desta ferramenta é a sua natureza totalmente interativa, que permite uma análise minuciosa de cada plano:

Rotação e perspetiva: se desejar observar o gráfico sob diferentes ângulos, basta arrastar a partir do centro da imagem. Isto permite uma visualização de 360 graus da superfície matemática.

Reposicionamento: caso pretenda mover o gráfico para outra secção da nota, deve utilizar as extremidades ou bordas da moldura para o arrastar.

Edição em tempo real: qualquer alteração efetuada nos valores da equação original será refletida instantaneamente na forma do gráfico, permitindo simulações rápidas.

A integração nativa com o iCloud garante que qualquer gráfico criado no iPhone esteja imediatamente disponível para consulta ou edição no Mac ou iPad. Esta continuidade é fundamental para quem necessita de iniciar um esboço matemático em mobilidade e detalhar o relatório final num ecrã de maiores dimensões.

Além disso, a aplicação permite a sobreposição de múltiplas funções no mesmo gráfico, facilitando a identificação de pontos de interseção e a análise de sistemas de equações complexos sem a necessidade de recorrer a software de terceiros.

