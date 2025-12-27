Radares de Velocidade: onde vão estar “escondidos” até final do ano

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em dezembro. Saiba os locais.

Radares de velocidade PSP: dezembro de 2025

Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.

Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.

Açores

29-dez-25 08h00 / 16h00 ER1-1, Grota do Vale, São Bento, Angra Heroísmo

Beja

29-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Salgueiro Maia, Beja

Évora

31-dez-25 10h00 / 11h30 Av. Lino de Carvalho

Leiria

30-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada da Nazaré, Km 15,2

Lisboa

30-dez-25 08h00 / 11h00 Ponte 25 de Abril, A2, Almada

Porto