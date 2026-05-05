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“Defender Portugal”: proposta do PSD e CDS para atrair jovens às Forças Armadas

· Notícias 7 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Guilherme says:
    5 de Maio de 2026 às 09:43

    Cuidado vem aí os Russos…

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      5 de Maio de 2026 às 10:04

      Os Russos estão atolados até as orelhas na Ucrânia, e o país a caminho da banca rota, o Put In borrado de medo que lhe façam a folha, é esta a atual situação da Rússia, mas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas.

      Responder
  2. Manuel says:
    5 de Maio de 2026 às 10:03

    Enviem os familiares deles para a guerra … olha lá.

    Responder
    • mamba says:
      5 de Maio de 2026 às 10:50

      Qual guerra?

      Nem para patrulhar as nossas águas ou auxílio em caso de catástrofe temos pessoal, quanto mais guerra. Tivemos o excelente exemplo das tempestades.

      As forças armadas servem para (muito) mais do que guerras… Santa ignorância.

      Responder
  3. Muito mais que isso. says:
    5 de Maio de 2026 às 10:05

    Nos anos 70 e até meados dos 90, a tropa era obrigatoria e o objetivo era a “formação cívica, física e militar de jovens cidadãos” e o reforço da ligação entre a sociedade civil e a Defesa Nacional, eram transmitidos valores, educação, aquela que em casa hoje em dia não se dá, porque os cidadão já não sabem, porque essa ligação de pais/filho perdeu-se nas ultimas decadas, está na altura de se voltar a educar a população, dois ou três meses apenas de recruta, não lhes fazia mal nenhum, mas isto já não é mau.

    Responder
  4. Bezainas says:
    5 de Maio de 2026 às 11:15

    Os inimigos estão cá dentro. Deixaram-nos entrar

    Responder

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