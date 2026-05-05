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Hantavírus: que vírus é este e qual o risco real para os portugueses?

· Ciência 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Guilherme says:
    5 de Maio de 2026 às 10:25

    #fiqueemcasa
    #vaificartudobem

    E já agora não se esqueça de lavar as mãos e cuidado com o bacalhau à brás…

    Responder
    • Toni da Adega says:
      5 de Maio de 2026 às 11:13

      hantavírus não é nada de novo. Mas aparentemente há quem ache normal ter ratos na cozinha e na dispensa, cada um com as suas preferencias. Proximo passo é acabar com frigorificose congeladores

      Responder

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