Meningite: como Portugal tem mantido a doença infeciosa sob controlo

A meningite voltou recentemente às manchetes portuguesas, após a morte de um jovem atleta na região de Leiria, vítima de uma forma bacteriana da doença. O caso teve grande impacto mediático e gerou preocupação pública, sobretudo pela rapidez com que a infeção pode evoluir e pela idade da vítima. Será este caso motivo para alarme?

O que é a meningite?

A meningite é uma doença infeciosa causada pela inflamação das meninges, que são as membranas que protegem o cérebro e a medula espinal. Esta inflamação é habitualmente o resultado de uma infeção do líquido que se encontra em torno do cérebro e da medula espinal.

Pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou outros fatores, caracterizando-se conforme o agente que causa a infeção. Importa distinguir as diferentes estirpes:

Meningites virais : as mais comuns e que tendem a ser menos graves;

: as mais comuns e que tendem a ser menos graves; Meningites bacterianas : é a mais grave, pois as bactérias mais frequentemente envolvidas são infeções graves que podem ser fatais;

: é a mais grave, pois as bactérias mais frequentemente envolvidas são infeções graves que podem ser fatais; Meningites fúngicas : mais raras e que podem ocorrer a partir de inalação de fungos no meio ambiente ou em doentes afetados por diabetes, cancro ou infeção pelo vírus VIH/SIDA;

: mais raras e que podem ocorrer a partir de inalação de fungos no meio ambiente ou em doentes afetados por diabetes, cancro ou infeção pelo vírus VIH/SIDA; Meningites causadas por parasitas : mais comuns nos países menos desenvolvidos

: mais comuns nos países menos desenvolvidos Meningites assépticas: como as causadas por drogas/medicação, doenças autoimunes, doenças neoplásicas, traumatismo, entre outros.

Os sintomas surgem muitas vezes de forma súbita e incluem febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, sensibilidade à luz e confusão.

Apesar de ser uma doença rara, a sua evolução pode ser rápida, o que torna essencial o diagnóstico e tratamento precoces. Além disso, quando as meninges estão inflamadas pode ocorrer, também, lesão do cérebro.

A meningite na criança é um importante problema de saúde pública e, apesar dos avanços feitos nas últimas décadas, a mortalidade associada a esta doença tem-se mantido praticamente inalterada. De facto, cerca de 70% dos casos ocorre antes dos cinco anos.

Embora haja, também, progressos em termos de tratamento antibiótico, a taxa de mortalidade inerente a esta infeção permanece elevada, entre 5% e 15%, e as sequelas permanentes, como surdez, cegueira, convulsões e alterações do desenvolvimento psicomotor, ocorrem em até cerca de 25% dos sobreviventes.

Caso de meningite em Portugal soou os alarmes

O caso mais recente de meningite bacteriana, em Portugal, soou os alarmes, mas a situação tem sido descrita como controlada pelas autoridades de saúde.

A incidência da doença é baixa e tem vindo a diminuir ao longo das últimas décadas, em grande parte graças à vacinação.

No caso recente, foram ativados os protocolos habituais de saúde pública, incluindo o acompanhamento de contactos próximos da vítima, precisamente para evitar qualquer propagação.

As autoridades sublinham que não há indicação de surto e que episódios deste tipo, embora graves, continuam a ser raros e isolados.

Programa Nacional de Vacinação tem um papel crítico no controlo da infeção

O Programa Nacional de Vacinação, coordenado pela Direção-Geral da Saúde, tem tido um papel central no controlo da infeção, garantindo o acesso universal a vacinas contra os principais agentes causadores de meningite, como o meningococo, o pneumococo e o Haemophilus influenzae tipo b.

Ao longo das décadas, o esquema de vacinas foi sendo atualizado de forma progressiva: a vacina contra meningococo C foi integrada em 2006, contribuindo para uma queda acentuada dos casos desse serogrupo, e, mais recentemente, em 2020, a vacina contra meningococo B passou a fazer parte do esquema gratuito para bebés.

Estas atualizações refletem uma estratégia em constante adaptação, baseada na evolução da doença e no conhecimento científico.

Além da vacinação, existem outros mecanismos importantes de controlo, como a vigilância epidemiológica, que permite identificar rapidamente casos e monitorizar tendências, enquanto os protocolos de saúde pública asseguram a identificação e, quando necessário, a profilaxia de contactos próximos.

A informação à população e aos profissionais de saúde tem sido reforçada, promovendo o reconhecimento precoce de sintomas e a resposta rápida.

Por que motivo ainda surgem casos de meningite?

Mesmo com uma cobertura vacinal elevada, há várias razões que explicam por que motivo continuam a surgir casos isolados: