NASA captou o lançamento da Artemis II em infravermelho e as imagens são incríveis

A NASA continua a divulgar mais conteúdos multimédia do seu entusiasmante lançamento da Artemis II na semana passada e da missão lunar em curso. Parte do mais recente conjunto de imagens inclui fotogramas e vídeos em infravermelho do lançamento da Artemis II, que não só fornecem dados úteis para os cientistas, como também têm um aspeto espetacular para todos os outros.

Imagens em infravermelho revelam detalhes invisíveis

As imagens a preto e branco em infravermelho captam detalhes que as câmaras de luz visível não conseguem, especialmente ao observar os propulsores do foguetão e o momento inicial da descolagem.

O lançamento da Artemis II ocorreu ao início da noite, às 18h35 (EDT), na Florida. O tempo estava limpo e o céu ainda bastante claro e azul, o que dificultava a identificação de certos detalhes em luz visível.

No entanto, ao captar em infravermelho, o céu aparece muito mais escuro. A atmosfera dispersa significativamente menos luz infravermelha do que luz visível.

Veja-se uma das fotografias abaixo, que mostra os dois propulsores laterais de combustível sólido do foguetão Space Launch System (SLS) da NASA, após se terem separado da nave Orion que transportava os astronautas da Artemis II: o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e os especialistas de missão Christina Koch e Jeremy Hansen para o espaço.

Nesta imagem, o céu azul surge quase negro, tornando mais fácil observar os materiais expelidos pelos dois propulsores.

Na imagem mais à esquerda, em infravermelho a preto e branco, vemos dois propulsores laterais de combustível sólido do foguetão SLS (Space Launch System) da NASA separam-se do estágio principal e da nave Orion, que transporta o comandante da Artemis II Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e a especialista de missão Christina Koch, da NASA, juntamente com o especialista de missão Jeremy Hansen, da CSA (Agência Espacial Canadiana), após a descolagem às 18h35 (EDT), na quarta-feira, 1 de abril de 2026, do Complexo de Lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida. O voo de teste Artemis II levou os membros da tripulação numa viagem de 10 dias à volta da Lua e de regresso. Na imagem ao centro e à direita, em infravermelho a preto e branco, vemos o foguetão SLS (Space Launch System) da NASA com a nave Orion. | Crédito: NASA

Câmaras Nikon também registaram o momento

A NASA partilhou também novas imagens captadas por câmaras DSLR mais tradicionais, como a Nikon D850, posicionadas no local de lançamento. Como seria de esperar, dada a proximidade ao local, as câmaras foram colocadas dentro de estruturas de proteção especiais.

Isto significa que, com as objetivas Nikkor AF-S 20mm f/1.8G utilizadas pela NASA, parte da imagem fica obstruída por materiais de proteção. Era necessário, já que as temperaturas no local de lançamento atingem níveis extremamente elevados.

Sistema de água controla temperaturas extremas

Uma das fotografias acima mostra o sistema de dilúvio de água da NASA em funcionamento. Este sistema liberta aproximadamente 1.703.250 litros de água sobre o lançador móvel e o sistema de deflexão de chamas para reduzir as temperaturas extremas geradas pelo foguetão no momento da descolagem.

Os motores de escape do foguetão geram calor na ordem dos 3.315 graus Celsius durante o lançamento.