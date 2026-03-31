Fast track no aeroporto! Saiba para que serve e quem tem direito

Viajar de avião pode ser stressante, especialmente quando o tempo é curto e as filas parecem intermináveis. É aqui que entra o fast track nos aeroportos, um serviço pensado para acelerar todo o processo de embarque.

O fast track é um acesso prioritário que permite aos passageiros passar mais rapidamente pelos pontos de controlo do aeroporto, especialmente ao nível do controlo de segurança e controlo de passaportes (em voos internacionais).

Na prática, significa evitar filas longas e ganhar tempo até à porta de embarque.

Quem pode usar o fast track?

O acesso a esta funcionalidade pode estar incluído ou ser adquirido:

Passageiros de classe executiva ou primeira classe

Clientes com estatuto elite em programas de milhas

Titulares de alguns cartões de crédito premium

Qualquer passageiro (mediante pagamento extra, em muitos aeroportos)

Para comprar ou obter o seu Fast Track pode usar a app Fast Track app para iPhone ou para Android. Pode comprar acesso Fast Track até uma hora do embarque (pode haver alterações de aeroporto para aeroporto).

Depende do aeroporto e da altura do dia, em aeroportos mais movimentados, esta "passagem rápida" pode fazer uma grande diferença, especialmente nas horas de pico.