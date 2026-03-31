Fast track no aeroporto! Saiba para que serve e quem tem direito
Viajar de avião pode ser stressante, especialmente quando o tempo é curto e as filas parecem intermináveis. É aqui que entra o fast track nos aeroportos, um serviço pensado para acelerar todo o processo de embarque.
O fast track é um acesso prioritário que permite aos passageiros passar mais rapidamente pelos pontos de controlo do aeroporto, especialmente ao nível do controlo de segurança e controlo de passaportes (em voos internacionais).
Na prática, significa evitar filas longas e ganhar tempo até à porta de embarque.
Quem pode usar o fast track?
O acesso a esta funcionalidade pode estar incluído ou ser adquirido:
- Passageiros de classe executiva ou primeira classe
- Clientes com estatuto elite em programas de milhas
- Titulares de alguns cartões de crédito premium
- Qualquer passageiro (mediante pagamento extra, em muitos aeroportos)
Para comprar ou obter o seu Fast Track pode usar a app Fast Track app para iPhone ou para Android. Pode comprar acesso Fast Track até uma hora do embarque (pode haver alterações de aeroporto para aeroporto).
Depende do aeroporto e da altura do dia, em aeroportos mais movimentados, esta "passagem rápida" pode fazer uma grande diferença, especialmente nas horas de pico.
Falta dizer que em muitos casos o fast track está associado a priority boarding e priority dispatch
Só serve para jogar dinheiro fora