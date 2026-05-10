Pentágono divulga novos ficheiros sobre OVNIs: há relatos de objetos estranhos vistos na Lua

O termo OVNI é o mais "comum", para designar "fenómenos anómalos não identificados". Existem muitos relatos que não se conseguem explicar à luz do conhecimento atual. Para isso, o Departamento de Defesa dos EUA começou a divulgar uma nova vaga de ficheiros relacionados com fenómenos aéreos não identificados, agora designados oficialmente como UAP.

UAP (Unidentified Anomalous Phenomena)

Há muitos destes fenómenos são estranhos, e não aconteceram só aqui no nosso planeta. Há documentos com relatos históricos de astronautas, fotografias tiradas durante missões Apollo e vídeos militares de "anomalias" que continuam sem explicação oficial.

A nova plataforma pública criada pelo governo norte-americano reúne centenas de documentos anteriormente classificados e rapidamente atraiu atenção mundial, com centenas de milhões de acessos nas primeiras horas.

Missões Apollo estão entre os casos mais intrigantes

Um dos detalhes que mais chamou a atenção envolve relatos de astronautas das missões Apollo. Os documentos agora divulgados incluem referências a luzes estranhas observadas perto da superfície lunar e objetos luminosos registados durante voos espaciais.

Entre os casos mencionados está uma fotografia da missão Apollo 17 onde surgem três pontos luminosos sobre a Lua. Os analistas classificaram a imagem como possível “objeto físico”, embora sem conseguirem determinar a origem.

Também existem transcrições da missão Gemini VII, em 1965, nas quais astronautas relatam um “bogey”, termo militar usado para descrever um objeto desconhecido em movimento.

Outro episódio citado nos novos ficheiros descreve clarões luminosos observados pelos astronautas da Apollo 17, comparados a “fogo de artifício de 4 de julho”.

Governo dos EUA tenta mostrar mais transparência

A divulgação faz parte de um esforço mais amplo iniciado pela administração norte-americana para tornar públicos documentos relacionados com UFOs/UAPs. O portal inclui informação do Pentágono, NASA, FBI, Departamento de Energia e outras agências federais.

A página oficial disponibiliza vídeos, fotografias, relatórios técnicos e documentos históricos que remontam aos anos 40.

O trabalho está a ser coordenado pelo AARO, o gabinete do Pentágono criado especificamente para investigar fenómenos anómalos. Nos últimos anos, esta entidade já tinha divulgado alguns vídeos militares captados por sensores infravermelhos, incluindo vários casos classificados como “não resolvidos”.

Pentágono: ainda não há provas de vida extraterrestre

Apesar do impacto mediático, o governo dos EUA continua a afirmar que não existem provas de origem extraterrestre nos casos analisados. A maioria das ocorrências acaba associada a balões, fenómenos atmosféricos, ilusões óticas ou objetos mal identificados.

Ainda assim, vários investigadores defendem que o fenómeno merece estudo científico sério. Nos últimos anos surgiram projetos académicos dedicados à análise de UAPs com recurso a sensores avançados e observatórios especializados.

A nova vaga de documentos deverá continuar a crescer nas próximas semanas, com mais ficheiros históricos e vídeos militares a serem disponibilizados publicamente.