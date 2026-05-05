Criador do Notepad++ ataca a versão “falsa” da app que chegou ao macOS

Com mais de 20 anos no Windows, o Notepad++ é um dos editores de texto e código mais populares. Recentemente ganhou destaque pela sua suposta chegada ao macOS que parecia oficial. No entanto, o criador da versão original refutou este lançamento, classificando-o como um projeto falso e não autorizado que violava a sua marca registada.

Através do blog oficial do Notepad++, Don Ho distanciou-se da versão para macOS da aplicação. Afirmou que a variante para computadores Apple não tem autorização, suporte ou endosso da sua parte. Além disso, acusou o seu criador de infringir a sua marca registada e de usar o seu nome para induzir o público a acreditar que se tratava de um lançamento oficial.

"Para que fique absolutamente claro: o Notepad++ nunca lançou uma versão para macOS. Qualquer pessoa que diga o contrário está simplesmente a aproveitar-se do nome Notepad++", acrescentou Ho. Referiu ainda que entrou em contacto com o criador da aplicação para Mac para esclarecer a situação. As queixas de Ho sobre o Notepad++ para macOS não eram infundadas.

A versão lançada para os computadores Apple não só utiliza um site com um endereço muito semelhante ao oficial (notepad-plus-plus-mac.org em vez de notepad-plus-plus.org), como também copia o nome original e utiliza um logótipo quase idêntico. É evidente que a crítica de Don Ho ao uso não autorizado da sua marca registada surtiu efeito.

O site não autorizado do Notepad++ já implementou algumas alterações para apaziguar o criador original do projeto. O seu nome e biografia foram removidos da secção de autores, por exemplo. Além disso, foi publicada uma declaração na página inicial indicando que o nome do programa será alterado em breve para evitar novos mal-entendidos.

"Em colaboração com Don Ho, criador do Notepad++ original, irei melhorar a identidade visual da versão para macOS, dando-lhe a sua própria identidade, sem deixar de respeitar a sua herança. Estas atualizações, incluindo um novo logótipo, um nome mais refinado e, provavelmente, um novo domínio, serão incluídas na versão 1.0.6 nos próximos dias", explicou Andrey Letov, criador da aplicação.

Por enquanto, a aplicação para macOS ainda aparece como Notepad++, mas as mudanças devem chegar em breve. Assim sendo, parece que o utilitário continuará a funcionar, mas sem qualquer ligação aparente ao programa original disponível no Windows há mais de duas décadas. O Notepad++ continua oficialmente disponível apenas no sistema operativo da Microsoft.