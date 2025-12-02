ChatGPT pode estar prestes a integrar-se com Apple Saúde… cuidado com esta “aliança”

Ainda não existe transparência total sobre o destino e o uso da informação que partilhamos nas plataformas de inteligência artificial. Por isso, fornecer dados que vão além do trivial, continua a ser um gesto arriscado. O mais recente rumor reforça essa preocupação e deve manter os utilizadores especialmente atentos. Dados da app Saúde integrados no ChatGPT? Não sei se queremos!

Potencial de integração com dados de saúde

Recentemente foi descoberto um ícone da app Apple Saúde escondido na app iOS do ChatGPT.

Isso sugere que, no futuro, o utilizador poderá ligar a app Saúde ao ChatGPT, o que permitiria à IA aceder a dados de saúde e fitness que recolhes com o iPhone ou Apple Watch.

Se esta integração for gerida pela Apple, pode significar um salto na forma como assistentes de IA ajudam com bem-estar: por exemplo, o ChatGPT poderia analisar dados como passos diários, peso, padrões de sono ou atividade física, e sugerir planos de treino personalizados, ou alertar para possíveis sinais de alerta relacionados com saúde.

Riscos de privacidade e segurança

Mas há também muitas incertezas. Até ao momento, não há forma ativa de ligar o ChatGPT ao Apple Health, a funcionalidade não foi anunciada oficialmente, nem há data prevista para o seu lançamento.

Se a ligação for implementada, e permitir ao ChatGPT acesso ao teu histórico de saúde, tens de confiar que os dados não serão mal utilizados.

Mesmo com as normas de privacidade da plataforma de saúde da Apple (HealthKit), o risco existe: dados sensíveis como ritmo cardíaco, peso, sono, passos, entre outros, podem acabar disponibilizados a uma empresa externa.

Contexto no ecossistema Apple

Curiosamente, esta potencial integração vem num momento em que a Apple tem explorado internamente formas de usar IA para saúde.

Relatórios anteriores sugeriram que a empresa trabalha num agente de IA para a app Apple Saúde, capaz de aconselhar utilizadores com base nos seus dados físicos.

Por enquanto, a funcionalidade visível ao público na app Saúde da Apple é limitada, por exemplo, o “Workout Buddy” do iOS 26 dá apenas informação básica sobre treinos e histórico físico.

Conclusão: potencial com prudência

A possível integração entre ChatGPT e Apple Saúde traz um forte potencial: permitir conselhos de fitness e saúde personalizados, com base em dados reais. Mas também levanta sérias dúvidas sobre privacidade e segurança.

Até que a funcionalidade seja oficialmente anunciada, e clarificados os termos de acesso e uso dos dados, é aconselhável que os utilizadores se mostrem vigilantes.