Quark AI Glasses: óculos inteligentes da Alibaba chegam por menos de 500 euros

Anunciados em julho, os óculos inteligentes da chinesa Alibaba foram lançados, recentemente, reforçando o foco da empresa chinesa na Inteligência Artificial (IA) de consumo.

À semelhança de outras empresas tecnológicas como a norte-americana Meta, a Alibaba acredita que os óculos inteligentes poderão ser o próximo grande dispositivo de consumo depois do smartphone.

Assim sendo, recentemente, a empresa, sediada em Hangzhou e uma das líderes no setor de IA na China, lançou uma alternativa assinada por si. De nome Quark AI Glasses, os seus óculos inteligentes surgiram, agora, em duas versões:

Modelo S1, com um preço inicial de 3799 yuan (cerca de 462 euros);

Modelo G1, com o preço inicial de 1899 yuan (cerca de 231 euros).

Qwen da Alibaba integrado nos óculos

As lentes dos óculos inteligentes funcionam como ecrãs, além de o dispositivo incluir uma câmara embutida na armação. Segundo a Alibaba, a principal diferença entre os modelos S1 e G1 está no tipo de ecrã.

Segundo a gigante tecnológica, os óculos integram os seus modelos Qwen, a versão da Alibaba do ChatGPT, ligando-se, também, à nova aplicação homónima. Desta forma, os utilizadores podem recorrer ao controlo por voz para que os Quark AI Glasses executem tarefas.

Entre as funcionalidades disponíveis, destaque para a tradução em movimento, notas de reuniões geradas por IA e a possibilidade de colocar perguntas aos assistentes virtuais.

Os utilizadores podem, também, tirar fotografias de um produto com a câmara integrada e esperar que o dispositivo apresente o preço desse produto no Taobao, a aplicação principal de compras da Alibaba, na China.

Os óculos inteligentes da Alibaba começarão por ser vendidos na China, onde a marca procura competir com rivais locais, incluindo a Xiaomi e a startup Xreal.

IA de consumo em óculos inteligentes

Embora o mercado dos óculos inteligentes seja ainda pequeno, as vendas poderão ultrapassar dez milhões de unidades, até 2026, duplicando face a este ano, segundo uma previsão da Omdia.

Para a Alibaba, segundo a CNBC, estes óculos inteligentes representam o seu mais recente movimento no mercado de IA de consumo, numa altura em que procura capitalizar os seus sucessos recentes.

Por sua vez, a app Qwen, semelhante ao ChatGPT, atingiu dez milhões de transferências na primeira semana da versão beta pública.