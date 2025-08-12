Google eleva a IA e traz o Gemini Live para o Mapas, Notas e Calendário

Desde que lançou a sua IA, o Gemini, que a Google não para de o integrar nos seus serviços e nas suas aplicações. Este tem crescido para se tornar um verdadeiro assistente pessoal, em especial no Android. A próxima novidade vai elevar ainda mais e trazer esta IA para novos campos. O Gemini Live em breve conseguirá interagir com o Mapas, Notas e Calendário.

A Google vai elevar a IA no Android

A próxima grande atualização do Gemini Live vai mudar completamente a forma utilizamos os smartphones no dia a dia. O Google Assistant poderá finalmente interagir com as aplicações que instaladas. Isto significa que haverá um assistente virtual que pode fazer mais do que apenas responder a perguntas básicas.

O importante é que o Gemini Live poderá funcionar com aplicações da Google e de outros programadores. Será possível fazer coisas como definir alarmes, controlar as luzes de casa ou pesquisar eventos do calendário apenas falando.

Embora o ChatGPT da OpenAI ainda não faça muito no Android por não ter as ferramentas necessárias para a integração, a Google já tem tudo preparado. Com o Android 16, podem-se criar playlists, digitalizar documentos, enviar e-mails e gerir fotografias sem sair da conversa com o assistente.

Gemini Live no Mapas, Notas e Calendário

A mudança será drástica para quem usa Android. Acaba o abrir aplicações e basta dizer ao Gemini o que precisa e está feito. As extensões permitirão que as aplicações comuniquem perfeitamente entre si, algo que antes era impossível. A Google implementará isto gradualmente, e as primeiras aplicações compatíveis serão as suas «: Drive, Maps, Gmail, YouTube e tudo o que está relacionado com a casa conectada.

Aplicações mais populares virão mais tarde, e funcionará tanto no Android como no iOS, embora o Android tenha obviamente mais funcionalidades. O melhor é que o Gemini já funciona em smartphones Xiaomi, OPPO e Samsung, pelo que pode controlar apps que não sejam da Google. Já não precisa de um Pixel para tirar partido de todas estas características, algo que muitos utilizadores esperavam há muito tempo.

Um dos recursos mais interessantes permitirá que combine os documentos pessoais com informações da internet para fornecer respostas muito mais abrangentes e personalizadas. O que é claro é que a Google quer que o Gemini Live se torne o cérebro do smartphone. Um assistente que realmente percebe o que se precisa e age sem que se tenha de abrir vinte aplicações diferentes.