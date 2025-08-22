Microsoft Excel tem uma nova função alimentada por IA

A Inteligência Artificial (IA) chegou, finalmente, a um dos softwares mais completos da Microsoft, o Excel, com o objetivo de simplificar a sua utilização. A empresa apresentou a novidade, descrevendo-a como "um avanço na forma como trabalha com dados", facilitando-a mais do que nunca.

Ainda que utilizá-lo com frequência oleie os processos, lidar com dados, resumir feedback e categorizar informações pode ser doloroso no Excel da Microsoft, a ferramenta que tem tanto de útil como de complexo.

Por isso, recorrendo à tecnologia do momento, a Microsoft introduziu a nova função COPILOT. Esta procurará ajudar o utilizador a poupar tempo e otimizar os seus fluxos de trabalho.

Basta introduzir um comando em linguagem natural na sua folha de cálculo, referenciar os valores das células conforme necessário e ver o Copilot gerar instantaneamente resultados alimentados por IA.

Escreveu Catherine Pidgeon, diretora parceira da equipa do Excel, numa publicação oficial, explicando como utilizar a nova função do Excel alimentada por IA.

Uma vez que a função está integrada no motor de cálculo do Excel, sempre que os dados mudam, os resultados são, também, atualizados automaticamente, não sendo necessário executar novamente scripts ou atualizar suplementos.

Segundo a Microsoft, a nova função COPILOT funciona "naturalmente em conjunto com as funções existentes do Excel".

Assim sendo, pode ser usada dentro de fórmulas como IF, SWITCH, LAMBDA ou WRAPROWS, ou o utilizador pode usar resultados de outras fórmulas como parte do seu prompt.

Como funciona a função COPILOT no Excel?

Segundo a Microsoft, para utilizar a nova função COPILOT, basta introduzir este código em qualquer célula: =COPILOT(prompt_part1, [context1], [prompt_part2], [context2], ...).

Importa ressalvar que a sintaxe da função COPILOT tem os seguintes argumentos:

Prompt_part : Texto que descreve a tarefa ou pergunta para o modelo de IA.

: Texto que descreve a tarefa ou pergunta para o modelo de IA. Context (opcional): uma referência da grelha que fornece contexto ou dados para o modelo de IA. Pode ser uma única célula ou um intervalo.

O exemplo fornecido pela Microsoft aborda comentários recolhidos sobre uma nova máquina de café.

Tradicionalmente, o utilizador teria de ler, etiquetar e resumir manualmente esses dados. Com a função COPILOT, pode simplesmente referenciar o intervalo de feedback, pedir ao Copilot para classificar cada comentário por sentimento ou categoria e reunir insights acionáveis.

Por exemplo: =COPILOT("Classificar este feedback", D4:D18). A partir disto, o Copilot pode fornecer os seguintes resultados:

Disponibilidade

A função COPILOT está a ser lançada para utilizadores do Canal Beta com uma licença do Microsoft 365 Copilot, executando:

Windows : Versão 2509 (Build 19212.20000) ou posterior.

: Versão 2509 (Build 19212.20000) ou posterior. Mac: Versão 16.101 (Build 25081334) ou posterior.

Em breve, deverá chegar aos utilizadores do Excel para a Web através do programa Frontier.