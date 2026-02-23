Nuvem de poeira do Saara deverá atingir Portugal e pode espalhar-se pela Europa

Uma nova massa de poeiras provenientes do Deserto do Saara está a caminho da Península Ibérica e deverá afetar Portugal nos próximos dias. O fenómeno pode também estender-se a outras regiões do sul da Europa, dependendo da evolução das correntes atmosféricas.

Céu mais turvo e qualidade do ar em risco

Quando estas partículas minerais são transportadas por ventos de sul ou sudeste, o céu tende a ganhar tons mais amarelados ou alaranjados, ficando com um aspeto enevoado. Além do impacto visual, a presença de poeiras em suspensão pode provocar uma degradação temporária da qualidade do ar.

Para quem sofre de problemas respiratórios, cardiovasculares ou alergias, este tipo de episódio pode trazer algum desconforto adicional. As autoridades de saúde costumam recomendar a redução de atividades físicas intensas no exterior durante os períodos de maior concentração de partículas.

Este fenómeno é muitas vezes designado por calima, termo usado para descrever a presença significativa de poeira do Saara na atmosfera, especialmente quando afeta regiões como a Península Ibérica e o arquipélago das Canárias. Embora seja um processo natural, pode ter impacto visível no dia a dia: carros cobertos de pó, menor visibilidade e até ligeiras alterações na temperatura.

Cuidados a ter

Evitar esforço físico ao ar livre nos dias de maior concentração

Manter janelas fechadas, se possível

Redobrar cuidados no caso de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias

Como é habitual nestes fenómenos, a intensidade poderá variar ao longo dos dias. Acompanhar as previsões meteorológicas e os índices de qualidade do ar será essencial para perceber o real impacto em cada região.