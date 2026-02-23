Esta powerbank minúscula pode salvar a bateria do seu smartwatch!

Dependemos cada vez mais de dispositivos móveis, desde os smartphones e smartwatches até aos auriculares sem fios, que já não dispensamos numa viagem de comboio. Em caso de emergência relacionada com a bateria, esta powerbank minúscula pode ser a salvação!

O smartphone já não é o único gadget do nosso dia a dia. Muitos de nós já usamos smartwatches para monitorizar a saúde e atividade física, auriculares sem fios para chamadas e música, e até e-readers e outros gadgets, para facilitar o quotidiano.

Com funcionalidades diferentes e a responder a uma ou várias necessidades diárias, todos eles são úteis de alguma forma e, por isso, o ideal seria terem uma bateria ilimitada.

De facto, mesmo que sejamos regrados e coloquemos todos os dispositivos a carregarem quando é necessário, um dia mais longo fora de casa ou um esquecimento esporádico podem deixar-nos na mão.

Tão pequena quanto um porta-chaves, esta powerbank pode ajudar a prevenir cenários em que ficaria sem bateria no smartphone ou smartwatch.

Powerbank para emergências

Com apenas oito centímetros de comprimento e 115 g, a powerbank da INIU cabe facilmente num porta-chaves, num bolso, ou numa mochila ou pasta, garantindo que tem sempre energia extra, sem ocupar espaço.

Apesar do tamanho compacto, que a torna discreta, os 5000 mAh prometem fornecer, conforme descrito na página do produto, seis cargas completas a um Apple Watch e quase uma carga inteira a um iPhone moderno.

A compatibilidade é ampla, funcionando com Apple Watch, incluindo SE e Ultra, iPhone, incluindo os modelos mais recentes 16 e 17, e smartphones Android da Samsung, Google, Xiaomi.

A praticidade é reforçada pelo carregamento magnético rápido para smartwatch, pelo cabo USB-C integrado e pela porta adicional USB-C para carregar smartphones.

O ecrã LCD permite ver o estado da bateria da powerbank, evitando surpresas desagradáveis quando mais precisa.

Seja em viagem, no escritório ou numa saída inesperada, a powerbank pode ir para qualquer lado, presa no porta-chaves, sem ocupar praticamente espaço.

