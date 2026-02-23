Chrome quer ser o browser de todos e torna-se mais agressivo

A Google tem um controlo único da Internet, tudo graças ao Chrome. Este browser luta de forma igual com outros como o Edge ou o Firefox, sendo para muitos a escolha óbvia. Agora, a gigante das pesquisas está a testar um novo ecrã inicial, onde irá ser agressiva e tentar cativar ainda mais utilizadores como browser predefinido.

Chrome quer ser o browser de todos

O Chrome está a testar um ecrã de boas-vindas mais incisivo na sua versão Canary. Sugere que o defina como browser predefinido e o fixe na barra de tarefas. Para além da batalha travada no campo da inteligência artificial, os browsers também competem ferozmente. Querem conquistar a maior quota de mercado possível, e a Google continua na liderança com o Chrome.

O Chrome começou a testar um novo ecrã de boas-vindas na sua versão Canary, levando a sua estratégia de fidelização de utilizadores um passo mais à frente. Até então, ao instalar e abrir o Chrome pela primeira vez, uma mensagem sugeria definir o browser como predefinido. Embora visível, o botão de ação estava discretamente localizado num canto, deixando a decisão inteiramente a cargo do utilizador.

Na versão Canary, a interface torna-se muito mais agressiva. O botão para definir o Chrome como browser predefinido é colocado no centro do ecrã, acompanhado de uma ilustração apelativa. Além disso, o browser oferece uma funcionalidade adicional. A possibilidade de fixar o Chrome na barra de tarefas do Windows, garantindo um acesso rápido e constante.

Google toma abordagem mais agressiva

Embora esta funcionalidade ainda esteja em fase de testes, tudo indica que a Google procura consolidar a experiência do utilizador desde o primeiro momento em que o browser é aberto. Além desta mudança estética, a estratégia deixa claro um princípio basilar das empresas de browsers: a familiaridade gera lealdade.

Resta assim saber se e quando esta novidade estará disponível na versão estável do Chrome. A Google tem o hábito de experimentar estas melhorias e novidades nas versões de desenvolvimento do Chrome, para depois as tornar oficiais e definitivas para todos poderem usar e explorar.

Os utilizadores que se sentem confortáveis ​​com um browser tendem a permanecer com ele. Portanto, qualquer vantagem que aumente a probabilidade de o Chrome se tornar o browser padrão pode traduzir-se em milhões de utilizadores fidelizados. Esta versão Canary mostra como o Chrome procura não só atrair novos utilizadores, mas também garantir que aqueles que o experimentam continuam a utilizá-lo a longo prazo.