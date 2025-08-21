Pixelsnap: Google lançou a sua própria versão do MagSafe

Pela portabilidade e facilidade que confere aos dispositivos da Apple, o MagSafe representa uma importante inovação. Entretanto, ontem, durante um evento onde partilhou um largo leque de novidades, nomeadamente os seus novos smartphones de topo, a Google deu a conhecer a sua própria versão magnética, desenhada para os dispositivos Pixel.

A par dos seus novos smartphones de topo, os mais potentes até à data, a Google deu a conhecer, ontem, a sua própria versão do conhecido MagSafe da Apple, lançada em 2020, com o iPhone 12.

De nome Pixelsnap, permite que acessórios magnéticos funcionem com a recém-lançada série de dispositivos Pixel 10.

Segundo a empresa, por via do Pixelsnap, é possível conectar carregadores sem fio, suportes e pegas ao Pixel 10, estando a empresa a lançar, também, capas e outros acessórios.

Para já, a Google lançou os seguintes acessórios magnéticos, compatíveis com o Pixelsnap e disponíveis para pré-encomenda:

Suporte de anel do Pixelsnap - disponível por 34,99 euros

Trata-se do acessório mais simples, que se conecta ao smartphone como um disco. O utilizador pode puxar o anel para usá-lo como suporte.

Todos os novos dispositivos Pixel são compatíveis com o padrão sem fios Qi2: o Pro XL tem compatibilidade com carregamento sem fios de 25 W, enquanto todos os outros dispositivos - 10, 10 Pro e 10 Fold - têm compatibilidade com carregamento sem fios de 15 W.

Carregador Pixelsnap - disponível por 49,99 euros

O carregador Pixelsnap encaixa magneticamente no smartphone e carrega-o de forma eficiente a velocidades de até 25 W.

Carregador Pixelsnap com suporte opcional - disponível por 79,99 euros

O utilizador pode usar o carregador Pixelsnap com suporte para posicionar o telemóvel na estação de carregamento na vertical, mantendo-o útil até ficar totalmente carregado.

Em alternativa, pode remover o carregador do suporte para levá-lo em viagem, por exemplo.

Entretanto, em matéria de acessórios, a Google lançou, também, capas de proteção, em várias cores e designs, e uma carteira magnética, que pode ainda servir de suporte para o smartphone.