Pirataria: forte golpe à transmissão de jogos futebol de forma ilegal
Apesar de todas as medidas que têm a vindo a ser tomadas para barrar a transmissão ilegal de jogos futebol, a verdade é que a tecnologia tem vindo a "colaborar". Recentemente houve uma detenção que está a ser considerada como um forte golpe à transmissão de jogos futebol de forma ilegal.
Pirataria: sites e aplicação Al Angulo TV estavam configurados para gerar receitas...
A justiça argentina concretizou esta manhã outro "golpe" contra a pirataria audiovisual na América Latina, ao deter, na sua residência, o fundador do site “Al Angulo TV”, acusado de retransmissão ilegal de jogos de futebol nacionais e internacionais, bem como de eventos desportivos de alto perfil, como a Fórmula 1, revela a La Liga.
A detenção decorreu de um mandado de busca no domicílio do arguido, na cidade de Paraná, na província de Entre Ríos, onde foi possível apreender computadores, telemóveis e outros dispositivos tecnológicos que eram utilizados para operar a sua empresa ilegal, retransmitindo conteúdos roubados de diferentes programadores.
Esta investigação foi impulsionada pela Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (ALIANZA), em colaboração com um dos seus parceiros, a LaLiga. A detenção foi executada pela Divisão Unidade Operativa Federal da Polícia Federal Argentina em Paraná, em conjunto com a DDI San Isidro da Polícia da Província de Buenos Aires, sob as ordens da respetiva Fiscalía.
Graças aos dados fornecidos pela ALIANZA e LaLiga à justiça argentina, foi possível identificar o modus operandi utilizado para retransmitir ilegalmente, em massa, eventos desportivos ao vivo. O “Al Angulo TV” operava com cerca de 14 domínios espelho, que replicavam o conteúdo roubado. Mais recentemente, lançou-se também como aplicação Android, alcançando elevado impacto em termos de visualizações em todo o país. Junto com a app “MAGIS TV”, recentemente desmantelada pela justiça argentina, tornou-se um dos dois principais canais piratas de distribuição de conteúdos no país atualmente.
De acordo com o processo, tanto os sites como a aplicação Al Angulo TV estavam configurados para gerar receitas, utilizando estruturas de publicidade informal que colocavam em risco os utilizadores, expondo-os a ataques como a introdução de malware nos seus dispositivos e o roubo de dados pessoais. A administração dos fundos recolhidos era feita através de carteiras virtuais e criptomoedas, as quais também foram apreendidas.
O acusado utilizava o pseudónimo “Shishi” nas redes sociais, fazendo transmissões, sobretudo no “X”, onde se gabava de ter 100.000 seguidores e afirmava saber o que estava a fazer, mas que “ninguém o apanharia”. Dava entrevistas com esse tom desafiante em diversos meios. Após uma investigação digital exaustiva nas redes — com apoio técnico da indústria —, os investigadores concluíram que “Shishi” é o “fundador e único proprietário” do site e da aplicação “alangulotv”, que centralizava toda a difusão clandestina e massiva dos conteúdos, bem como as estratégias de monetização.
Há milhares deles. Alguns, são “influencers famosos”, que se apresentam, com nicks diferentes, tem 50000000 perfis, em redes sociais, como milhões de seguidores, por outras razões. Pelo meio, usam os seus perfis, falsificados, para promover apps, e sites, para verem filmes, séries e desporto. Os gratuitos, são pagos, em publicidade. Depois, há os fóruns pagos, geridos por pessoas, ligadas a sites legítimos (alguns que, roçam a legalidade), que aproveitam a estrutura, que já pagam, para obter dividendos.
Enquanto a monetarização for assim, muitos mais, o vão fazer.
Quero ver prenderem e jogarem abaixo pessoal da China, Rússia, etc. Já fecharam inúmeras redes de IPTV no passado e o négocio não desapareceu. Só conseguem apanhar o pessoal em estados de direito, tudo o resto não lhes tocam.
Não sendo utilizador de IPTV para conteúdos pirata, a verdade é que o acesso via mobile aos canais Premium (naturalmente pagos a peso de ouro) via MEO GO é miserável.
O serviço tem falhas constantes, e se por acaso a meio de uma transmissão a app trava ou é fechada sem querer, já não dá para voltar a ver sem esperar um bom bocado ou fazer logout/login.
App usada sem partilha de pass’s num único dispositivo, apenas por 1 utilizador.