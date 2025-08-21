PplWare Mobile

Pirataria: forte golpe à transmissão de jogos futebol de forma ilegal

Autor: Pedro Pinto

  1. Manuel da Rocha says:
    21 de Agosto de 2025 às 15:39

    Há milhares deles. Alguns, são “influencers famosos”, que se apresentam, com nicks diferentes, tem 50000000 perfis, em redes sociais, como milhões de seguidores, por outras razões. Pelo meio, usam os seus perfis, falsificados, para promover apps, e sites, para verem filmes, séries e desporto. Os gratuitos, são pagos, em publicidade. Depois, há os fóruns pagos, geridos por pessoas, ligadas a sites legítimos (alguns que, roçam a legalidade), que aproveitam a estrutura, que já pagam, para obter dividendos.
    Enquanto a monetarização for assim, muitos mais, o vão fazer.

  2. David Guerreiro says:
    21 de Agosto de 2025 às 16:04

    Quero ver prenderem e jogarem abaixo pessoal da China, Rússia, etc. Já fecharam inúmeras redes de IPTV no passado e o négocio não desapareceu. Só conseguem apanhar o pessoal em estados de direito, tudo o resto não lhes tocam.

  3. Nuno Magalhães says:
    21 de Agosto de 2025 às 16:32

    Não sendo utilizador de IPTV para conteúdos pirata, a verdade é que o acesso via mobile aos canais Premium (naturalmente pagos a peso de ouro) via MEO GO é miserável.
    O serviço tem falhas constantes, e se por acaso a meio de uma transmissão a app trava ou é fechada sem querer, já não dá para voltar a ver sem esperar um bom bocado ou fazer logout/login.
    App usada sem partilha de pass’s num único dispositivo, apenas por 1 utilizador.

