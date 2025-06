E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro e o roboô de cortar relva Gardena SILENO minimo 450, experimentámos o novo Polestar 4, falámos de uma nova tenologia em baterias, e muito mais.

Os smartwatches da Huawei têm ganhado novas capacidades e novas formas muito interessantes. A cada novo lançamento fica clara a aposta da marca neste campo e no que pode dar aos utilizadores. Isso acontece agora com o Watch Fit 4 Pro, que recebe agora uma atualização de peso e que o coloca num patamar muito mais elevado.

Compilando todos os elementos essenciais exigidos pelos clientes do segmento C-SUV, o Dacia Bigster mild hybrid-G 140 (novo motor gasolina e GPL) pode ser encomendado a partir de hoje. Os preços começam nos 24.250 euros (PVPR).

Uma equipa sueca conseguiu atravessar o Estreito de Gibraltar num barco elétrico "voador". Esta viagem inédita representa um passo importante no futuro do transporte marítimo limpo, mostrando que os barcos elétricos estão prontos para viagens mais complexas.

A Microsoft anunciou que está a introduzir o Bing Video Creator (em português, Criador de Vídeo do Bing) na aplicação Bing. Esta funcionalidade utiliza o modelo Sora da OpenAI para permitir aos utilizadores gerar vídeos a partir de prompts de texto.

Fomos para a estrada testar o Polestar 4, uma das estrelas da marca sueca. Distingue-se pela ausência de vidro traseiro, mas o facto de não ter um espelho retrovisor convencional obriga a olhar em frente, onde está um carro arrojado e divertido de conduzir. Venha conhecê-lo.

Os robôs corta-relva são, indiscutivelmente, produtos caros. Felizmente, o Gardena SILENO minimo 450, em comparação com outros, torna-se atrativo para quem quer ter as vantagens de um robô deste tipo sem grandes compromissos financeiros. Mas será que lhe vai dar o corte e o acabamento que pretende? Deixamos a nossa análise.

Com o novo ë-C3, a Citroën dá um passo audaz na democratização da mobilidade elétrica. Numa era em que os elétricos são frequentemente sinónimo de luxo inacessível, a marca francesa aposta numa proposta pragmática, bem equipada e, acima de tudo, com um preço que promete agitar o mercado.

A segurança é um dos elementos que as marcas mais procuram explorar e a tecnologia permite soluções cada vez mais pertinentes e capazes. Assim sendo, esta nova tecnologia poderá revolucionar os cintos de segurança.

Renasceu mais moderno e, agora eletrificado, procurará responder ao que os clientes do presente e do futuro exigem. A Renault já abriu as encomendas para o Renault 5 E-Tech elétrico versão Five, o modelo mais acessível da gama, cujo preço reflete a ambição da marca de oferecê-lo por menos de 25.000 euros.

Uma empresa britânica deu um passo em frente no mundo da eletrificação automóvel. Segundo referem, a sua bateria tem a maior densidade de potência e é a mais potente do mundo, podendo carregar a 100% em apenas 18 segundos. A bateria é capaz de fornecer 6 kW por quilograma e pode descarregar toda a sua energia rapidamente para proporcionar um desempenho elevado quando necessário.

O lixo eletrónico é um dos problemas ambientais que mais cresce à escala global, impulsionado pelo consumo acelerado de tecnologia e pela curta vida útil dos dispositivos. Com apenas 20% destes resíduos a ser reciclado, a necessidade de soluções sustentáveis é urgente. Neste contexto, engenheiros desenvolveram uma nova geração de placas eletrónicas autorreparáveis e recicláveis, que prometem transformar a forma como produzimos, utilizamos e descartamos tecnologia.

Um novo tipo de explosão espacial gigantesca — nunca antes observada — foi acidentalmente captada pelo telescópio espacial Gaia. Trata-se das maiores explosões registadas desde o próprio Big Bang.