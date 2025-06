Novo Citroën ë-C3: o elétrico acessível que pode mudar o jogo

Com o novo ë-C3, a Citroën dá um passo audaz na democratização da mobilidade elétrica. Numa era em que os elétricos são frequentemente sinónimo de luxo inacessível, a marca francesa aposta numa proposta pragmática, bem equipada e, acima de tudo, com um preço que promete agitar o mercado.

O ë-C3 representa uma nova abordagem da Citroën no segmento dos utilitários, agora com um ADN claramente inspirado no universo dos SUV urbanos.

Com 4,01 metros de comprimento, 1,76 m de largura e 1,57 m de altura, posiciona-se como um citadino espaçoso, oferecendo uma posição de condução elevada e uma estética que o distancia do minimalismo genérico de outros elétricos.

A frente do modelo introduz a nova identidade da marca, com o duplo chevron estilizado ao centro e faróis LED em forma de "Y", conferindo-lhe uma imagem moderna e assertiva.

A carroçaria recebe proteções em plástico nos guarda-lamas e embaladeiras, que além do efeito visual, protegem e reforçam o carácter urbano e prático do carro.

A Citroën disponibiliza o ë-C3 com várias combinações de cores de tejadilho e carroçaria, mantendo o espírito jovial e personalizável da marca.

Destaque ainda para as jantes de 17” com um desenho aerodinâmico que contribui para a eficiência sem sacrificar o estilo.

Simplicidade inteligente e conforto

Entrar no habitáculo do ë-C3 é perceber que a marca francesa continua fiel à sua filosofia “Comfort is the new cool”.

Os bancos Advanced Comfort, já conhecidos de outros modelos da marca, são amplos, ergonómicos e surpreendentemente confortáveis para um modelo deste segmento.

O painel de bordo adota uma abordagem minimalista, mas não espartana. Em vez de um painel de instrumentos convencional, encontramos um visor estreito com informações essenciais, colocado atrás do volante e complementado por um head-up display refletido num painel fosco.

O sistema de infoentretenimento é simples, responsivo e inclui Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

O volante é multifunções e compacto, e o ar condicionado, com comandos físicos, é de série, o que representa um alívio para quem se cansou de menus digitais complexos para controlar algo tão básico.

A bagageira oferece uns muito aceitáveis 310 litros, com um fundo plano e banco traseiro rebatível 60/40, permitindo acomodar volumes generosos para um carro desta categoria.

Performance elétrica muito capaz

O Citroën ë-C3 recorre a uma motorização síncrona com íman permanente que debita 83 kW (113 cv) e 120 Nm de binário máximo. Não impressiona no papel, mas na prática revela-se suficiente para a utilização quotidiana.

A aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em cerca de 11 segundos, com um comportamento muito linear e sem hesitações, típico de um elétrico.

A bateria de 44 kWh utiliza tecnologia LFP (lítio-ferro-fosfato), uma solução mais barata, robusta e com maior tolerância a ciclos de carga intensos, ideal para quem prevê utilização citadina intensiva.

A autonomia anunciada é de 320 km (WLTP) e no que toca a carregamentos, o ë-C3 oferece carregamento rápido até 100 kW (DC), o que permite recuperar de 20% a 80% da carga em cerca de 26 minutos.

Em AC, o carregador de bordo é de 7,4 kW (com opção de 11 kW em versões superiores), permitindo carregamentos domésticos ou em postos urbanos em cerca de 4 a 5 horas.

Comportamento dinâmico

Ao volante, destaca-se pela suavidade. A direção assistida é leve e precisa em manobras urbanas, a suspensão é claramente calibrada para o conforto, e o isolamento acústico é competente, especialmente tendo em conta o preço do modelo.

O chassis, baseado na plataforma Smart Car do grupo Stellantis, revela-se robusto e estável. A sensação de segurança está presente, mesmo em velocidades de via rápida, com uma boa resposta ao vento lateral e um controlo eficaz do rolamento em curva.

O sistema de regeneração é simples e pouco intrusivo, e não há modos de condução sofisticados nem níveis ajustáveis de regeneração, uma escolha consciente para manter o carro acessível e intuitivo.

Equipamento: o essencial bem escolhido

O ë-C3 é disponibilizado em Portugal em duas versões principais. O You, a versão de entrada, com jantes de aço com capas, ar condicionado manual, infotainment com suporte de smartphone (via app), travagem autónoma de emergência, ecrã digital reduzido e carregamento até 100 kW DC.

E o Max, que acrescenta jantes de liga leve, ecrã táctil de 10", câmara de marcha-atrás, sensores de estacionamento traseiros, bancos Advanced Comfort, carregador AC de 11 kW e mais elementos visuais no interior e exterior.

Mesmo a versão base oferece os principais argumentos de um elétrico urbano, e com um preço estimado abaixo dos 25.000 euros é uma proposta extremamente competitiva.

O Citroën ë-C3 pode não ser revolucionário em nenhum aspeto isolado, mas o conjunto da obra é marcante. A marca conseguiu criar um automóvel 100% elétrico, confortável, espaçoso, com autonomia realista e acessível.

Para famílias jovens, empresas de frotas ou qualquer condutor urbano que procura um elétrico sem complicações, esta é, honestamente, uma das propostas mais racionais e equilibradas do momento