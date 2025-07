Macan é a linha mais vendida da Porsche: mais elétricos do que a gasolina!

Com a divulgação dos seus números de vendas para o primeiro semestre de 2025, a Porsche mostra um desempenho notável nas vendas de carros elétricos. Apesar do cenário um tanto sombrio que noticiámos anteriormente, a marca de desportivos de alto desempenho conseguiu vender mais Macans movidos a bateria do que a gasolina!

No início deste ano, informámos que a Porsche ia voltar aos carros a gasolina, porque os elétricos não estavam a vender bem. Na altura, vimos que a marca tinha anunciado o lançamento de novos carros movidos a gasolina e híbridos plug-in, motivada pela falta de força dos modelos elétricos.

Entretanto, dados do primeiro semestre de 2025 mostram que a Porsche terá aumentado significativamente a quota de veículos elétricos vendidos.

Modelo elétrico do Macan foi mais vendido do que o movido a gasolina

Entre janeiro e junho, um total de 146.391 veículos foram entregues a clientes em todo o mundo, dos quais 36,1% eram elétricos (+14,5%). Destes, 23,5% corresponde a veículos totalmente elétricos e 12,6% a híbridos plug-in.

O crescimento mais forte entre as seis linhas de modelos da fabricante de carros desportivos foi registado pelo Macan, com um aumento de 15%.

Curiosamente, "o Macan totalmente elétrico está a contribuir significativamente para a nossa proporção de carros elétricos", segundo Matthias Becker, membro do Conselho de Administração para Vendas e Marketing da Porsche AG.

No geral, conseguimos manter os volumes de vendas estáveis e equilibrados em todas as regiões de vendas, apesar dos desafios geopolíticos contínuos. Os nossos clientes continuam a valorizar muito os veículos personalizados e continuaremos a expandir as nossas ofertas nesta área.

No primeiro semestre, foram entregues 45.137 exemplares do Macan (+15%). Quase 60% deles, ou seja, 25.884 veículos, eram da variante totalmente elétrica.

Na maioria dos mercados fora da União Europeia, o Macan com motor de combustão continua a ser oferecido, com 19.253 unidades entregues aos clientes.

Relativamente ao segundo semestre, Matthias Becker admitiu que a marca espera que "o ambiente continue desafiante".

Isto torna ainda mais importante que trabalhemos em estreita colaboração com as nossas regiões de vendas para equilibrar cuidadosamente a oferta e a procura, em linha com a nossa estratégia de "valor acima do volume".

Na perspetiva do executivo, ainda que renovada, a gama da Porsche permanece "altamente atrativa", respondendo "de forma excelente" às exigências muito diversas dos clientes em todo o mundo em termos de motorização e equipamento.

