Nos tempos que correm é simples e recorrente sermos inundados por notificações e alertas. Todas as apps querem manter-nos ligados e a consumir o que produzem. No meio de todo este caos, há uma novidade importante para breve. Do que se sabe, a Google vai usar a IA para trazer ordem às notificações do Android.

Android vai ter IA a gerir as notificações

A gestão de notificações é uma das áreas em que o Android se destaca. Muitos acreditarem que o sistema da Google lida melhor com as notificações do que o iOS da Apple. No entanto, o Android ainda pode aprender com o iOS para melhorar a gestão de notificações. A Google parece estar a inspirar-se num dos seus serviços populares para corrigir o caótico painel de notificações do Android, recorrendo à IA.

Em dezembro do ano passado, foi notícia que a Google trabalha numa nova funcionalidade de notificações chamada “Agrupamento de Notificações” no Android 16. O objetivo é silenciar e agrupar notificações semelhantes para reduzir a desorganização. Ainda foi visto a funcionar no Android 16, mas está perto de ser lançado, à medida que surgiram mais detalhes sobre a tão aguardada funcionalidade.

O pacote de notificações da Google foi alterado para “organizador de notificações” na versão Beta 2 do Android 16 16 QPR1. No entanto, a funcionalidade ainda faz exatamente o que foi revelado antes. Tal como o Gmail, classifica automaticamente cada notificação em qualquer uma das quatro categorias, incluindo Promoções, Notícias, Redes Sociais e Recomendações.

Google quer melhorar uma zona caótica

Não foi só o nome que a Google mudou. A empresa é agora mais categórica sobre como conseguiu fazer isso. Conforme revelado, a descrição da funcionalidade diz agora que é alimentada por IA e pode conter erros. Embora a funcionalidade não esteja ativada na versão mais recente do Android 16, já foi possível ver a página de definições da funcionalidade num Pixel 8 Pro que executa o Android 16 QPR1 Beta 2.

A página de definições revelou que permitirá aos utilizadores selecionar quais as aplicações que não desejam que sejam agrupadas ou categorizadas. Portanto, quem quiser remover uma app desta regra, pode fazê-lo nas definições. A opção de desativar também ajuda quando a aplicação categoriza incorretamente os alertas de aplicações específicas repetidamente.

Especula-se que será possível ver esta funcionalidade no primeiro lançamento trimestral do Android 16. Mas nem tudo são boas notícias por poder não funcionar em todos os dispositivos. Isto porque, o serviço de IA utilizado para otimizar as notificações do Android faz parte do serviço Assistente de Notificações, uma funcionalidade exclusiva da Google.