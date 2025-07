OPPO reafirma compromisso com a inovação na fotografia móvel

A OPPO reafirmou o seu profundo compromisso com a inovação na fotografia/imagem móvel, anunciando a continuação da sua parceria estratégica com a Hasselblad, marca lendária fabricante de câmaras.

O anúncio, feito num evento especial em Gotemburgo, na Suécia, vem no seguimento de quatro anos de profunda colaboração técnica na emblemática série Find da OPPO.

Atualmente, as duas marcas estão a desenvolver em conjunto um sistema de imagem móvel de próxima geração, com o objetivo de estabelecer uma nova referência de qualidade.

A parceria com a Hasselblad assenta numa paixão partilhada pela inovação, bem como num compromisso em oferecer a melhor experiência de imagem. Ao longo dos últimos quatro anos, trouxemos a experiência de câmara - verdadeiramente profissional e lendária - da Hasselblad para os utilizadores globais da OPPO. Com a ampliação da nossa colaboração, vamos continuar a transpor os limites da fotografia móvel.

Afirmou Pete Lau, chefe executivo de produto da OPPO.

Quatro anos de profundo desenvolvimento técnico conjunto

A parceria entre as duas marcas tem como alicerce uma engenharia profunda e colaborativa. Nos últimos quatro anos, as equipas de I&D da OPPO e da Hasselblad trabalharam em sinergia em cada novo smartphone da série Find.

Esta fusão de conhecimentos resultou num conjunto de poderosas ferramentas de imagem que trazem a lendária experiência da Hasselblad para os dispositivos móveis.

As principais inovações incluem as seguintes funcionalidades:

Solução de Cor Natural da Hasselblad, redesenhada para dispositivos móveis;

Modo Retrato da Hasselblad, que permite aos utilizadores captar retratos profissionais com um efeito bokeh recriado para corresponder às lentes clássicas da Hasselblad;

Modo Master profissional, especificamente concebido para corresponder ao caráter de cor da Hasselblad X2D.

A colaboração trouxe, também, expressões criativas como o Modo XPAN da Hasselblad, que recria o clássico rácio de aspeto largo 65:24 da lendária câmara.

Sistema de imagem móvel de próxima geração: um novo padrão de qualidade

Olhando para o futuro, ambas as empresas expressaram o seu entusiasmo em continuar a viagem conjunta.

Ao integrar a estética clássica da Hasselblad com a imagem móvel avançada da OPPO, a parceria vai continuar a oferecer aos utilizadores uma assinatura visual distinta e uma qualidade excecional, permitindo que mais criadores em todo o mundo captem sem esforço as suas próprias obras-primas.

A OPPO e a Hasselblad estão atualmente a desenvolver em conjunto um sistema de imagem de próxima geração, que deverá estabelecer um novo padrão de qualidade e experiência na fotografia móvel. As empresas vão revelar mais detalhes neste sistema do futuro mais tarde neste ano.

A jornada da OPPO na fotografia móvel

No evento, a OPPO partilhou o seu percurso de 17 anos de inovação em imagem móvel. Os principais marcos destacados incluem os seguintes:

A introdução do primeiro sensor CMOS empilhado do mundo no OPPO Find 5 em 2012;

O pixel binning com o OPPO R9 em 2016;

A estreia da primeira câmara teleobjetiva periscópica em 2017.

Começando com o Find X6 Pro, a OPPO tem vindo a elevar continuamente a qualidade de imagem com cada nova geração dos seus equipamentos de referência com câmara Find X, inovando em termos de Hardware, Software e Estética.

Esta filosofia é exemplificada no mais recente topo de gama, o Find X8 Ultra, o melhor smartphone para fotografia ("Ultimate Camera Phone"). Reconhecido pelas suas capacidades de imagem excecionais, estabelece um novo padrão para fotografia e vídeo móvel.

O equipamento apresenta inovações como o seu avançado Sistema de Câmara Penta com uma Câmara True Chroma pioneira na indústria, e o revolucionário Motor IA Bokeh para recortes precisos ao nível dos fios de cabelo e retratos de aspeto natural.

O novo Modo Master foi concebido para desbloquear o potencial máximo da qualidade de imagem, com formatos JPEG Max de 50 MP ultra nítidos e RAW Max de 50 MP de 16 bits.

Estas características demonstram o compromisso da OPPO em ultrapassar os limites em todos os aspetos da fotografia móvel.

Dando continuidade à sua trajetória pioneira na imagem móvel, a OPPO continua a reforçar o seu compromisso com o mercado europeu.

Na primeira metade de 2025, a OPPO apresentou resultados sólidos em toda a Europa, impulsionados pelo regresso bem-sucedido da série Find. Nos próximos meses, iremos expandir o nosso portefólio com novas inovações das famílias Find e Reno e alargar a nossa presença a mais mercados europeus.

Comentou Bingo Liu, diretor-executivo da OPPO Europa, acrescentando que, ao reforçar a sua liderança em imagem móvel, a OPPO continua empenhada em investir nesta região e em oferecer tecnologia de última geração, assim como experiências excecionais aos utilizadores.

Prémios de Fotografia OPPO 2025

Para inspirar ainda mais a sua comunidade de utilizadores, a OPPO anunciou oficialmente os Prémios de Fotografia OPPO 2025, com o tema "Super Cada Momento".

Com mais de 100.000 dólares em prémios, a competição global convida os criadores a partilhar os seus momentos mais extraordinários captados com dispositivos OPPO. As inscrições estão abertas até 20 de novembro.