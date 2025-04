A One UI 7 está de volta! Boas notícias para os smartphones Samsung

A One UI 7 é uma das atualizações mais aguardadas. Esta está finalmente de volta e desta vez é a sério. Os smartphones Samsung começam agora a receber a novidade globalmente, após um lançamento limitado na Coreia do Sul. Isto significa que não deverá demorar muito até que os utilizadores recebam a atualização nos seus dispositivos nos próximos dias.

A One UI 7 está finalmente de volta!

Espera-se que este relançamento global ponha fim a uma série de problemas que a Samsung teve. Os seus utilizadores, que poderão finalmente desfrutar das novidades do Android 15 e de características exclusivas, como a nova Now Bar no ecrã de bloqueio.

Tal como já tinha sido anunciado, os primeiros modelos mais antigos a receber esta atualização são a gama Galaxy S24, o Galaxy Z Fold 6 e o ​​​​Galaxy Z Flip 6. Os utilizadores que já instalaram a primeira versão da atualização receberão a nova automaticamente.

Os restantes utilizadores da Samsung terão de esperar mais um pouco para usufruir do One UI 7. O mês de maio será de novidades, com um grande número de dispositivos a receber a atualização, desde os Galaxy S23, S22 e S21 até aos tablets Galaxy Tab S10, S9 e S8 , bem como as últimas gerações de dobráveis. Enquanto isso, os utilizadores de smartphones gama média e baixa terão em junho o seu mês especial.

Boas notícias para smartphones Samsung

O atraso do One UI 7 foi uma situação estranha. No passado, a Samsung foi uma das primeiras marcas a dar o salto para uma nova versão do Android. No entanto, parecia que a Samsung não estava satisfeita com o lançamento de várias versões beta para o Galaxy S24 e tratou vários problemas que foram surgindo.

Assim, foi uma surpresa quando a empresa retirou a atualização do One UI 7 poucos dias após o seu lançamento. A posição oficial é que esta decisão foi necessária para "melhorar a experiência do utilizador", mas várias fugas de informação apontam para um bug grave que afetava o ecrã de bloqueio e impedia a utilização normal do dispositivo.

De qualquer forma, a versão do One UI 7 que será agora lançada para todos os utilizadores deverá ser estável e funcional, sem problemas de maior. Ainda que tenha causado frustração aos utilizadores, a posição assumida pela Samsung é preferível a manter uma versão com falhas e que poderia trazer problemas na utilização, levando depois a correções desnecessárias.