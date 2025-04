Google traz uma nova app misteriosa para o Android Auto! O que será que está a preparar?

Com novidades constantes, a Google aposta em renovar o Android Auto. Agora, com a mais recente versão beta do Android Auto, algo fez com que a aplicação da Google aparecesse aleatoriamente, mas o seu propósito não é claro. O que será que está a preparar?

Na semana passada, o Android Auto 14.1 começou a ser lançado para utilizadores em fase beta e traz consigo uma das primeiras grandes mudanças em algum tempo. Falamos do suporte para jogos Android selecionados no ecrã do carro. No entanto, para alguns utilizadores, a atualização também desbloqueou aleatoriamente o suporte para a aplicação Google no Android Auto.

A aplicação do Google aparece juntamente com outras aplicações do Android Auto e parece funcionar como uma aplicação de mensagens. Ao abrir esta aplicação, é mostrado um aviso de que “não há novas mensagens durante esta viagem”, tal como veria no Google Mensagens, WhatsApp e outras aplicações de mensagens.

Da forma como está atualmente, parece ser apenas um erro ou algo que ainda está em desenvolvimento pela Google. A aplicação apareceu com a versão estável atual, v16.11.37, no Android Auto 14.1, que está atualmente em beta. No entanto, nem todos os utilizadores conseguiram ter acesso a esta nova proposta.

Não é também claro o que poderá ser feito com esta aplicação. É difícil apresentar algo com certeza. Há uma boa hipótese de que esteja de alguma forma relacionado com a chegada do Gemini ao Android Auto. Ao mesmo tempo, poderá ser utilizada para notificações já existentes na aplicação da Google para tópicos seguidos, talvez sendo utilizado para tópicos relacionados com a localização do utilizador.

Também isto pode não parecer muito provável, mas tudo é possível por parte da Google. Parece ainda muito possível que isto tenha sido simplesmente um erro por parte da gigante das pesquisas no Android Auto, devendo desaparecer em breve, com a versão final.

Resta aguardar pela chegada de mais uma atualização, para se perceber o que a Google está a preparar para o Android Auto. Há várias novidades a caminho e esta pode ser simplesmente a manifestação inicial da sua chegada e acesso posterior para todos.