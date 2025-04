iPhone XS e o iPhone XR podem não ser compatíveis com o iOS 19

De rumor em rumor, de leak em leak, o iOS 19 vai saindo aos poucos da caixa misteriosa e começa a ganhar forma em vários aspetos, pelo menos de forma não oficial, visto que a Apple só o apresentará em junho, na WWDC 2025. O rumor de hoje é que o novo iOS e iPadOS não serão compatíveis com estes dispositivos.

iPhone poderosos da Apple ficarão de fora do iOS 19?

Um novo rumor sugere que a Apple cortará o suporte para três modelos de iPhone no iOS 19, o que contradiz um rumor anterior.

A Apple tem muitos modelos de iPhone disponíveis no mundo, e muitos deles ainda recebem atualizações regulares de sistema operativo ou segurança. Um boato partilhado em dezembro sugeriu que a Apple não mudaria a sua lista de compatibilidade para iOS 19, mas pode não ser o caso.

Um novo boato alega que os modelos compatíveis com o iOS 19 já não são os mesmos. Assim, referem, estão a ser descartados no iOS 19 os iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR.

O mesmo leak diz que o iPad de sétima geração não seria compatível com o iPadOS 19. Esta informação, em relação ao rumor inicial, mantém-se.

As seguintes famílias de dispositivos serão compatíveis com o iOS 19 se o boato estiver correto:

iPhone 17

iPhone 16

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 12

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPad mini 5 e superior

iPad 8 e posterior

iPad Air 3 e versões posteriores

Todos os modelos de iPad Pro de 11 polegadas

iPad Pro de terceira geração de 12,9 polegadas ou superior

O informador anónimo já se mostrou correto no passado, pelo que este rumor é considerado provável. No entanto, há uma estranheza com o boato: os três iPhones que estão a ser descartados executam o A12 Bionic, mas muitos dos iPads básicos que supostamente executam o iPadOS 19 também têm o A12 Bionic.

Portanto, não está claro por que razão a Apple abandonaria o suporte para iPhones com A12, mas não iPads com A12 no mesmo lançamento - especialmente porque iOS e iPadOS são muito semelhantes.

A Apple poderá estar a escolher estes iPhones com base em características específicas não relacionadas ao próprio chipset. Isso, ou um recurso que vem no iOS 19, mas não no iPadOS 19, tem um corte no SoC A13 no iPhone.

Só há uma certeza: esperar oficialmente pelo iOS 2025

Espera-se que a Apple anuncie o iOS 19 e o iPadOS 19 durante a WWDC 2025 em 9 de junho.

As atualizações serão lançadas ao público em setembro, após o período beta de verão.