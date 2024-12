iOS 19: a mesma lista de iPhones compatíveis, mas menos iPads

Embora seja difícil prever com alguma certeza a lista exata de dispositivos compatíveis com o iOS 19, uma vez que a Apple ainda não anunciou a atualização, ainda há "vozes" que supostamente trazem informação de dentro da empresa. Sobre a compatibilidade dos dispositivos no próximo iOS, fala-se em todos os das versões anteriores. Já para o iPadOS 19, a Apple vai cortar o fio a certos modelos. Mas vamos às versões!

iPhones compatíveis com o iOS 19

Como sabemos, a Apple tende a oferecer atualizações durante vários anos ou mais após o lançamento de um modelo. Embora agora garanta 5 anos, muitas vezes vai um pouco mais longe, até 6 ou 7 anos. Enquanto o iOS 17 destituiu o iPhone X, o iOS 18 renovou toda a frota de telefones.

A boa notícia para o iOS 19 é que os iPhones compatíveis deste ano voltarão todos para mais uma rodada, o que deve colocar um sorriso no rosto dos clientes.

Para justificar esta situação, dizem os rumores que as novidades para 2025 serão poucas. Entre os argumentos a favor de uma lista renovada, haverá maior aposta na IA, mas para dispositivos compatíveis. Fala-se também que a empresa de Cupertino trabalha numa nova funcionalidade para o próximo sistema operativo, algo "inédito".

Embora a Apple Intelligence esteja a ocupar uma boa parte dos recursos, o declínio na inovação nos últimos tempos parece ser uma das prioridades de Craig Federighi. Isto é, a equipa de Federighi estará a trabalhar no iOS 18.X, e, claro, no visionOS.

Data de Lançamento

Nada de surpresa. Espera-se que o iOS 19 seja lançado oficialmente em setembro de 2025, seguindo o padrão habitual da Apple de apresentar novas versões durante o outono.

Aqui a Apple tem mantido o seu timing, agrupando no evento de setembro a apresentação do iPhone e de novidades de hardware no Apple Watch, AirPods, entre outros.

Dispositivos Compatíveis

Conforme referimos, no iOS 19 deverá ser suportados todos os modelos que suportam o iOS 18.

Isto inclui desde o iPhone SE de 2.ª geração até aos modelos mais recentes, como o iPhone 16 e 16 Pro Max.

Os iPhones do iOS 19 iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max (2025)

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max (2024)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max (2023)

iPhone 14,

iPhone 14 Plus,

iPhone 14 Pro,

iPhone 14 Pro Max (2022)

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max (2021)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max (2019)

iPhone XS

iPhone XS Max (2018)

iPhone XR (2018)

iPhone SE (4.ª e 5.ª Geração)

iPhone SE (3.ª Geração) (2022)

iPhone SE (2.ª Geração) (2020)

No que toca aos iPads, especula-se que os iPads com processadores A10, como o iPad de 7.ª geração, possam não ser compatíveis com o iPadOS 19, estabelecendo o chip A12 como requisito mínimo.

Novidades e Funcionalidades

Lançamento Escalonado : A Apple poderá adotar uma estratégia de lançamento escalonado para o iOS 19, introduzindo novas funcionalidades ao longo de várias atualizações (19.1, 19.2, etc.), em vez de disponibilizá-las todas de uma vez.

: A Apple poderá adotar uma estratégia de lançamento escalonado para o iOS 19, introduzindo novas funcionalidades ao longo de várias atualizações (19.1, 19.2, etc.), em vez de disponibilizá-las todas de uma vez. Atrasos em Funcionalidades: Algumas das principais inovações, especialmente relacionadas com inteligência artificial e melhorias na Siri, poderão ser adiadas e não estar disponíveis até 2026.

Desafios no Desenvolvimento

Impacto do iOS 18: O desenvolvimento contínuo e as atualizações do iOS 18 têm consumido recursos significativos da Apple, potencialmente atrasando o progresso no iOS 19. Isto pode resultar numa versão inicial menos ambiciosa ou num adiamento do lançamento.

Expectativas dos Utilizadores

Continuidade de suporte : A manutenção do suporte para uma ampla gama de dispositivos é vista positivamente, garantindo que os utilizadores de iPhones mais antigos continuem a receber atualizações de software.

: A manutenção do suporte para uma ampla gama de dispositivos é vista positivamente, garantindo que os utilizadores de iPhones mais antigos continuem a receber atualizações de software. Ansiedade por novas funcionalidades: Apesar dos possíveis atrasos, há uma expectativa elevada em torno das melhorias que o iOS 19 poderá trazer, especialmente no que diz respeito à integração de inteligência artificial e aprimoramentos na experiência do utilizador.

Em resumo, o iOS 19 promete continuar a tradição da Apple de fornecer atualizações significativas aos seus dispositivos, embora com uma possível mudança na estratégia de lançamento e na introdução de novas funcionalidades.