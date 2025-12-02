Este país proibiu os smartphones Android nos militares, recomendando apenas os iPhones

A eterna disputa entre Android e iOS está a tomar um rumo político, com Israel a escolher agora os seus favoritos. Enquanto a guerra em Gaza se arrasta há mais de dois anos, o governo israelita planeia medidas que, segundo a sua visão, podem limitar os incidentes de cibersegurança. Israel quer alargar as restrições, proibindo os smartphones Android e recomendado os iPhones.

Este país proibiu os smartphones Android

As Forças de Defesa de Israel (IDF) planeiam exigir que os oficiais com a patente de Tenente-Coronel e superior utilizem apenas iPhones nas comunicações oficiais. Isto permitirá às FDI impor controlos mais rigorosos e regular as atualizações de segurança nos dispositivos utilizados por estes funcionários. A medida é provavelmente motivada pela suposição de que os iPhones são mais seguros do que os Android.

As agências de informação israelitas têm alertado repetidamente para a utilização de ataques de engenharia social por parte de militares ou de organizações agressoras, incluindo o Hamas. As agências alegam que as aplicações de mensagens, como o WhatsApp, são frequentemente utilizadas como parte de operações de isco que atraem os soldados para revelar informações confidenciais ou instalar malware.

Tais ataques comprometem a localização em tempo real das tropas e podem envolver a invasão de ficheiros ou suportes armazenados nos seus dispositivos. Esta medida faz parte da iniciativa da IDF para restringir o uso de telemóveis. Antes, a restrição aplicava-se a patentes de coronel até chefe do Estado-Maior General, o que significa que centenas de outros oficiais superiores serão agora também incluídos.

Recomendado aos militares usarem iPhones

Além destas restrições, as Forças de Defesa de Israel (IDF) têm realizado exercícios e treinos internos em diferentes patentes. Quer sensibilizar para os perigos dos ataques de engenharia social e limitar a exposição às redes sociais e às aplicações de mensagens que podem revelar a localização dos oficiais.

A nova diretiva deverá entrar em vigor nos próximos dias. Este pode ser o primeiro passo para uma repressão mais ampla da utilização de telemóveis Android para comunicações militares em mais patentes. Do que se sabe, o uso pessoal de telemóveis Android será permitido.

O anúncio surge poucos dias após as autoridades francesas terem alegadamente começado a pressionar a GrapheneOS para instalar uma porta das traseiras nos serviços encriptados. Isso obrigou os responsáveis ​​pela manutenção da ROM personalizada a abandonar o país de imediato.