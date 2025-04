Há um novo problema no Android Auto e culpa pode estar no Android 15

Não são raros os problemas no Android Auto, muito por culpa de ser uma plataforma que tem de interagir com dezenas de marcas. A Google procura manter os bugs controlados, mas nem sempre o consegue. Uma nova falha está a atingir este sistema e o culpado parece ser o Android 15.

O Android Auto nunca se deu bem com as principais atualizações do Android. Isso está a acontecer com o Android 15 nas últimas semanas com um bug grave que está a afetar várias marcas de smartphones. A Google está em cima do assunto, mas ainda não tem uma solução para este problema.

Há um bug a acontecer e tem a ver com o Google Assistant e a integração de comandos de voz no Android Auto no Android 15. Isto não é nenhuma surpresa, uma vez que os comandos de voz não têm funcionado muito bem no Android Auto ultimamente quando se utiliza o Google Assistant.

Os utilizadores afirmam que esta situação limita a utilização do Android Auto. Neste bug, os comandos de voz só funcionam à primeira ao iniciar o Android Auto. Após emitir novos comandos de voz, todos os subsequentes são ignorados e não processados.

As aplicações afetadas são o YouTube Music e o Waze. Nestas, ao pedir ao assistente para definir um destino com um comando de voz ou ao pedir ao serviço de streaming para reproduzir uma música, este só funciona na primeira vez que esse pedido é realizado pelo utilizador.

Os utilizadores esclarecem que o Google Assistant funciona corretamente fora do Android Auto se desligarem o dispositivo móvel do carro. Quando voltarem a ligar o telefone ao carro, o erro volta novamente. O bug parece afetar os dispositivos Google Pixel e Xiaomi, e a atualização para o Android 15 parece ser a culpada em todos os casos.

Não existe uma solução aparente para isto, pelo que terá de lidar com este erro e reiniciar a aplicação várias vezes se quiser emitir novos comandos de voz nas aplicações designadas. A Google está atualmente a recolher dados sobre o bug, pelo que terá de esperar por uma atualização futura.