E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da nova tecnologia GPMI, conhecemos o novo Pixel 9a, analisámos o Samsung Galaxy Ring, e muito mais.

A China demonstrou mais uma vez a sua ambição tecnológica com a introdução de uma nova norma de interface por cabo. Esta tecnologia, chamada GPMI, procura posicionar-se como uma alternativa de elevado desempenho aos padrões HDMI e DisplayPort dominantes no mercado.

O Android tem sido um dos sistemas que mais tem beneficiado da IA da Google. Está a anos-luz da concorrência, que apenas agora esboça os primeiros passos neste campo. O avanço do Gemini neste sistema é de tal forma grande que a novidade revelada parece quase ficção científica. O Gemini Live passa a olhar o mundo pela câmara e ecrã do smartphone e interagir com os utilizadores.

A forma como procuramos respostas na Internet e executamos tarefas diárias mudou radicalmente com a evolução das inteligências artificiais. Ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot e Perplexity tornaram-se assistentes digitais indispensáveis, cada uma com vantagens únicas. Neste artigo, fazemos uma análise comparativa das principais plataformas de IA em 2025 e partilhamos um guia prático para tirar o máximo proveito destas tecnologias.

A evolução tecnológica entrega-nos novidades impressionantes, aparentemente retiradas de filmes de ficção científica. Bem real, contudo, é o primeiro holograma do mundo que os cientistas dizem poder ser tocado e manipulado!

Há um projeto europeu que concebe baterias modulares com 60% de alumínio reciclado, reduzindo 777 kg de CO₂ por unidade e que permite um carregamento ultrarrápido. Conheça o projeto Marvel.

A Sony acaba de anunciar a expansão da sua oferta de áudio com a nova série ULT POWER SOUND, desenvolvida para proporcionar uma experiência sonora imersiva com graves potentes, evocando a sensação de estar na primeira fila de um concerto. A gama, lançada sob o lema “Massive Bass. Ultimate Vibe.”, inclui quatro novos modelos de colunas – ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3 – e um par de microfones sem fios, o ULTMIC1.

A aposta da Google não se tem limitado aos smartphones de topo. A marca procura também abranger a linha de entrada e tem dado provas de o conseguir fazer de forma muito completa. Se isso já ficou patente com o Pixel 8a, ganha agora novas formas com a sua renovação. O Pixel 9a quer mudar esta área do mercado e bater toda a concorrência, tendo armas para isso.

A Google revelou uma nova iniciativa focada na interoperabilidade no campo da inteligência artificial (IA). Trata-se do Agent2Agent (A2A), um protocolo open-source concebido para permitir a comunicação entre diferentes agentes de IA.

Na vanguarda tecnológica, a Samsung não deixa as oportunidades de inovação passarem em branco. De facto, reconhecemos-lhe arrojo, com a aposta em gadgets pouco massificados, ainda em desenvolvimento e em fase de aceitação pelo mercado. Exemplo disso são os smartphones dobráveis e, desde o ano passado, os anéis inteligentes. Foi este último que testámos e, após vários dias no nosso dedo, temos muito para lhe contar sobre o Galaxy Ring!

O novo Mini Projetor Laser Cinema C2 da Hisense chega como um produto revolucionário, que eleva a experiência de visualização. Hoje em dia, já não há desculpas para não ter noites de cinema em casa!

Investigadores da Universidade Chalmers, na Suécia, desenvolveram um amplificador que transmite dez vezes mais dados por segundo do que os sistemas atuais de fibra ótica.