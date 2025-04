China lança alternativa ao HDMI e DisplayPort: chama-se GPMI e atinge 192 Gbps

A China demonstrou mais uma vez a sua ambição tecnológica com a introdução de uma nova norma de interface por cabo. Esta tecnologia, chamada GPMI, procura posicionar-se como uma alternativa de elevado desempenho aos padrões HDMI e DisplayPort dominantes no mercado.

Aposta chinesa no futuro do 8K UHD

Com o intuito claro de acelerar a adoção da resolução 8K UHD (Ultra High Definition), que corresponde a 7680 x 4320 píxeis, um consórcio chinês deu um passo significativo.

A Aliança de Cooperação da Indústria de Vídeo 8K UHD de Shenzhen, composta por mais de 50 empresas tecnológicas do país, anunciou oficialmente o desenvolvimento da GPMI (General Purpose Media Interface).

Especificações técnicas que superam a concorrência

A GPMI apresenta-se com especificações que não só rivalizam, como ultrapassam as das normas mais estabelecidas, incluindo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, e até mesmo Thunderbolt 4 e USB4. A norma GPMI será disponibilizada em duas variantes principais:

GPMI Type-B: Esta é a versão mais ambiciosa - promete uma velocidade de transferência máxima teórica de 192 Gbps. Além disso, destaca-se pela capacidade de fornecer até 480 watts de potência, o que permitiria alimentar equipamentos eletrónicos de consumo energético considerável diretamente através do cabo. Estes valores superam largamente os 48 Gbps do HDMI 2.1 (com FRL), os 80 Gbps do DisplayPort 2.1 e os 40 Gbps do Thunderbolt 4/USB4.

Esta é a versão mais ambiciosa - promete uma velocidade de transferência máxima teórica de 192 Gbps. Além disso, destaca-se pela capacidade de fornecer até 480 watts de potência, o que permitiria alimentar equipamentos eletrónicos de consumo energético considerável diretamente através do cabo. Estes valores superam largamente os 48 Gbps do HDMI 2.1 (com FRL), os 80 Gbps do DisplayPort 2.1 e os 40 Gbps do Thunderbolt 4/USB4. GPMI Type-C: Apresenta números mais contidos, mas ainda assim muito relevantes. Esta variante atinge uma velocidade de transferência máxima próxima dos 96 Gbps e pode fornecer até 240 watts de potência. Embora a capacidade de fornecimento de energia seja semelhante à do USB4 (com Power Delivery), a largura de banda para dados e vídeo é substancialmente superior.

É importante notar que ambas as normas, GPMI Type-B e Type-C, foram concebidas para suportar, sem dificuldades, a transmissão de sinais de vídeo com resolução 8K UHD.

Conectores distintos e o desafio da adoção

Um detalhe técnico relevante são os conectores físicos. A especificação GPMI Type-B utilizará um formato de conector próprio, diferente dos que se encontram atualmente no mercado. Contudo, a variante GPMI Type-C adota um conector que é fisicamente compatível com o USB-C.

Esta compatibilidade física poderá sugerir alguma forma de aprovação ou, pelo menos, conhecimento por parte da USB Implementers Forum (USB-IF), a organização internacional responsável pelo desenvolvimento das normas USB.

No papel, a GPMI demonstra um potencial técnico impressionante. O forte apoio do ecossistema empresarial chinês envolvido no seu desenvolvimento sugere que esta norma poderá ter um impacto considerável dentro das fronteiras da China.

Resta saber qual será a sua aceitação e repercussão no mercado internacional. Se os fabricantes chineses começarem a integrar massivamente a GPMI nos seus produtos exportados, é plausível que a norma ganhe tração global ao longo do tempo.

Leia também: