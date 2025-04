Pixel 9a: vamos conhecer o verdadeiro concorrente ao iPhone 16e por apenas 559€

A aposta da Google não se tem limitado aos smartphones de topo. A marca procura também abranger a linha de entrada e tem dado provas de o conseguir fazer de forma muito completa. Se isso já ficou patente com o Pixel 8a, ganha agora novas formas com a sua renovação. O Pixel 9a quer mudar esta área do mercado e bater toda a concorrência, tendo armas para isso.

O novo rei da gama média?

Os Pixel têm ganho ao longo dos anos o título de reis do Android. A Google integra de forma perfeita o seu sistema Android com o que de melhor os fabricantes de hardware conseguem criar. Assim, e como foi mostrado na linha Pixel 9, há muito para explorar nestes smartphones.

Claro que a aposta continua depois com o modelo de entrada, que encontra também um espaço no mercado, concorrendo com muitas propostas. Se há marcas que apostam aqui todas as suas capacidades, a Google vê esta área como uma parte natural do seu ecossistema, mostrando que o Android tanto satisfaz com smartphones de topo como com modelos de entrada da gama.

Renova a estética da Google

O ano passado mostrou o Pixel menor como um modelo que seguia a estética das restantes propostas. Em 2025 isso muda e o Pixel 9a ganha uma estética própria, com linhas que fogem muito do modelo do ano passado. É agora mais reto, mas mantém ainda partes onde se notam algumas linhas curvas.

A maior diferença está mesmo na parte traseira, onde o módulo saliente das câmaras desaparece, dando agora lugar a uma superfície mais lisa e onde as câmaras não se notam em termos de volume. Sabemos que estão lá, mas apenas porque tem uma cor diferente e redonda, como qualquer câmara.

Pixel 9a herda o melhor da fotografia

Também em termos de acabamentos se notam diferenças faça ao modelo anterior. Este é agora mais baço e com cores mate, eliminando assim parte do brilho e mantendo uma imagem sóbria e distinta. Em termos de dimensões, temos uma proposta muito próxima ao que já existia, mas com um ecrã de 6,3 polegadas, capaz de atingir os 2700 nits.

No campo da fotografia, o Pixel 9a consegue tirar partido de tudo o que de melhor a Google já criou. Há uma lente de 48 megapíxeis e um zoom Super Res, para imagens próximas de elevada qualidade. Aqui, a fotografia macro também virá ajudar, com detalhes muito definidos em cada imagem.

Android e toda a IA que precisamos

Claro que a dar suporte a toda esta qualidade estão todas as ferramentas de IA que a fotografia da Google permite usar. Assim, será possível adicionar pessoas a qualquer fotografia, com o Add Me, bem como escolher a melhor expressão em cada fotografia de grupo. Apagar objetos de uma imagem é igualmente simples. Há ainda muitas mais funcionalidades nesta área.

A IA não se fica por aqui e o Gemini 2.0 está também presente, ainda mais agora que o Gemini Live pode ser usado neste smartphone. Este será o assistente de eleição e permitirá muito, olhando o mundo e ajudando o utilizador a qualquer momento, quer com a câmara, quer com a partilha de ecrã.

Potencia e bateria num smartphone durável

Em termos de hardware, o Pixel 9a está assente num SoC Tensor G4 da Google. A marca apresenta neste smartphone 8GB de RAM, complementados com 128 ou 256 GB de armazenamento. Com esta mistura, o Pixel 9a consegue ser 30% mais rápido que o modelo antecessor.

Em termos de bateria, algo que é de extrema importância, o Pixel 9a teve uma atenção especial. São 5100 mAh que prometem mais de 30 horas de utilização. Esta é alargada para mais de 100 horas se o modo de poupança de bateria extrema for ativado. Este smartphone permite ainda ser carregado sem fios, para uma comodidade maior.

A Google garante que este é o seu Pixel mais resistente e com melhor qualidade de construção. Criado com materiais reciclados, tem também uma moldura em alumínio que foi reciclado. Tem proteção IP68 contra água e poeiras e um ecrã resistente a riscos. Construído com materiais duradouros, este é o telemóvel Pixel da A-Series mais resistente até à data.

Quanto ao Android, o Pixel 9a acaba por ganhar com a posição da Google no campo das atualizações. Este smartphone tem garantidos 7 anos de novas versões e de melhorias. Associado uma construção sólida, temos um smartphone que não vai ficar obsoleto, algo que era normal nesta área de mercado.

Pixel 9a retoma do domínio da Google

Em resumo, o Pixel 9a vem conquistar novamente um espaço que era da Google por direito. A concorrência, mesmo de outras áreas, veio apresentar propostas interessantes, mas que vão agora cair por terra. O novo Pixel segue a linha dos modelos mais elevados e oferece o melhor aos utilizadores, por um preço ajustado.

Esta nova proposta da Google chega ao mercado no dia 14 de abril e terá um preço de 559€. Quanto a cores, a Google volta a mudar o mercado e apresentar propostas diferentes. Assim, teremos o Íris Peónia, Porcelana e Obsidiana.

Pixel 9a: galeria de fotografias