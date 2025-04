Análise Galaxy Ring: um parceiro discreto que potencializa o bem-estar

Na vanguarda tecnológica, a Samsung não deixa as oportunidades de inovação passarem em branco. De facto, reconhecemos-lhe arrojo, com a aposta em gadgets pouco massificados, ainda em desenvolvimento e em fase de aceitação pelo mercado. Exemplo disso são os smartphones dobráveis e, desde o ano passado, os anéis inteligentes. Foi este último que testámos e, após vários dias no nosso dedo, temos muito para lhe contar sobre o Galaxy Ring!

Os anéis inteligentes não são - pelo menos, para já - um desejo de consumo da maioria dos utilizadores. Apesar de haver marcas cujo foco está neste tipo de acessório, assumindo já uma posição sólida, a verdade é que as alternativas de qualidade não são muitas.

Com um mercado por descobrir, a Samsung aventurou-se num mundo dominado por nomes como Oura ou RingConn e desenvolveu o seu próprio smart ring, despertando o interesse dos utilizadores.

Colocámos o Galaxy Ring no dedo, conscientes das suas limitações. Por ser um anel, não é expectável - nem pode ser - que entregue uma monitorização tão completa quanto um smartwatch, por exemplo.

Além da ausência de ecrã, que exige a interação com uma aplicação no smartphone, o dispositivo é consideravelmente mais pequeno do que outros gadgets de monitorização de saúde e bem-estar, pelo que não é fisicamente possível igualá-los.

Ainda assim, é um produto útil, que poderá ser ideal para muitos utilizadores, nomeadamente para aqueles que não gostam de utilizar relógios e encontram no anel uma alternativa mais prática e confortável, além de visualmente mais discreta.

Na caixa

O Galaxy Ring chega numa caixa de carregamento, com um cabo USB Tipo-C para USB Tipo-C e dois manuais: Cartão de Garantia e Quick Star Guide.

Assim como a maioria dos dispositivos, atualmente, o Galaxy Ring não traz adaptador de carregamento.

Especificações do Samsung Galaxy Ring Tamanhos disponíveis : 9 (de 5 a 13 + 2)

: 9 (de 5 a 13 + 2) Dimensões : 7 mm x 2,6 mm

: 7 mm x 2,6 mm Peso : depende do tamanho (2,3 g para o 5, e 3 g para o 13)

: depende do tamanho (2,3 g para o 5, e 3 g para o 13) Memória : 8 MB

: 8 MB Sensores : 3 (Acelerómetro; Temperatura da pele; Optical Bio-signal)

: 3 (Acelerómetro; Temperatura da pele; Optical Bio-signal) Monitorização : pontuação de energia; sono; frequência cardíaca; exercício físico

: pontuação de energia; sono; frequência cardíaca; exercício físico Bateria do anel : depende do tamanho (18 mAh para o 5 e 23,5 mAh para o 13)

: depende do tamanho (18 mAh para o 5 e 23,5 mAh para o 13) Bateria da caixa de carregamento : 361 mAh

: 361 mAh Carregamento : via USB Tipo-C

: via USB Tipo-C Conectividade : Bluetooth 5.4

: Bluetooth 5.4 Compatibilidade : Android 11 ou superior, com mais de 1,5 GB de memória

: Android 11 ou superior, com mais de 1,5 GB de memória Certificações : 10 ATM (suporta pressão equivalente a uma profundidade de 100 metros); IP68 (resistente à poeira e água)

: 10 ATM (suporta pressão equivalente a uma profundidade de 100 metros); IP68 (resistente à poeira e água) Cores disponíveis : preto titânio (em teste); dourado titânio; prateado titânio

: preto titânio (em teste); dourado titânio; prateado titânio Material: titânio

Construção e design

Uma das primeiras surpresas, aquando da abertura da caixa de carregamento, onde o Galaxy Ring chega acomodado, foi a sua leveza. Além de compacto, o anel inteligente da Samsung é verdadeiramente leve, não pesando no dedo e assumindo com mestria a forma de um acessório.

De facto, uma das vantagens de um smart ring é ser visualmente discreto, não parecendo um gadget, mas antes um acessório comum.

Neste caso, a Samsung desenhou o Galaxy Ring de forma engenhosa: o anel é muito confortável, por ser, além de leve, fino, e as saliências dos três sensores, na parte de dentro do dispositivo, não são incómodas.

Com uma largura de 7 mm e uma espessura de 2,6 mm, importa ressalvar que o peso do dispositivo dependerá do tamanho que o utilizador escolher (2,3 g para o 5 e 3 g para o 13).

Considerando a nossa experiência de utilização, deverá estar adequado.

Construído em titânio, o Galaxy Ring tem tudo para ser fisicamente durável. Aliás, a Samsung concebeu-o com uma forma côncava para evitar riscos e arranhões indesejados, e muniu-o com certificações relevantes, como 10 ATM e IP68 para resistência à água e à poeira.

O Galaxy Ring é, comprovadamente, um anel para o dia a dia.

Infelizmente, não é o melhor gadget para acompanhamento de treinos de força, em que é necessário, por exemplo, pegar em barras ou halteres, pois posiciona-se na área em que esses objetos se apoiam.

▪️ Kit de Medição para encontrar o tamanho ideal

Tratando-se de um anel, que não é ajustável, a Samsung criou um Kit de Medição. Por via deste, o utilizador pode experimentar os vários tamanhos (de 5 a 13 +2) e comprar aquele que melhor se adequar ao seu dedo.

O Galaxy Ring pode ser utilizado em qualquer dedo, sendo importante que o utilizador encontre o tamanho ideal, por uma questão de conforto.

Além disso, a Samsung avisa que o tamanho do smart ring poderá diferir daquele que o utilizador habitualmente precisa para os seus anéis comuns, devido aos sensores.

▪️ Caixa de carregamento do Galaxy Ring

O Galaxy Ring chega com uma caixa de carregamento que serve não apenas para carregar o dispositivo, mas, também, para acomodá-lo, quando não estamos a utilizá-lo.

Visualmente elegante, transparente, com detalhes em branco, a caixa de carregamento do Galaxy Ring tem uma entrada USB Tipo-C, no exterior, e um módulo central, no interior, para guardar/ carregar o anel.

Devido aos sensores e ao formato do módulo central, o Galaxy Ring tem apenas uma forma de encaixe, indicada com um apontamento cor de laranja, na caixa, e uma saliência, no anel.

Pressionando brevemente o botão, instalado no centro da caixa, uma luz LED informa sobre o estado da bateria da caixa de carregamento (sem o anel colocado) e sobre o estado da bateria do anel (com o anel colocado).

Caso a caixa e o smartphone não estejam por perto, é possível verificar o estado da bateria do anel, retirando-o do dedo: luz verde para bateria superior a 15%, e vermelha para bateria inferior a 15%.

O botão no módulo central, no interior da caixa, serve ainda para emparelhar o anel com o smartphone e sincronizar os dados, pressionando três segundos.

O que é possível medir e fazer com o Galaxy Ring?

Por ser um gadget pequeno, a Samsung equipou o seu anel inteligente com três sensores:

Acelerómetro : monitoriza caminhadas e corridas sem ser necessário pressionar qualquer botão;

: monitoriza caminhadas e corridas sem ser necessário pressionar qualquer botão; Optical Bio-signal : monitoriza a frequência cardíaca; fotopletismografia (em inglês, PPG);

: monitoriza a frequência cardíaca; fotopletismografia (em inglês, PPG); Temperatura da pele: monitoriza regularmente, durante o sono, as oscilações da temperatura da pele.

Através destes três sensores, o Galaxy Ring promete monitorizar a atividade física, o sono, a frequência cardíaca e, também, o ciclo menstrual.

Para uma monitorização mais exata, a saliência vertical do anel deve ser usada para dentro, na direção da palma da mão, segundo a Samsung.

Por via da recolha de dados, o Galaxy Ring funciona como um verdadeiro aliado, analisando as métricas, com a ajuda de Inteligência Artificial (IA), e entregando insights e sugestões que podem ser relevantes para, por exemplo, mudança de hábitos e melhoria da qualidade de vida.

Com um smartphone assinado pela Samsung, o anel inteligente permite definir "Gestos", nomeadamente, simular uma pinça com os dedos indicador e polegar para desligar um alarme ou tirar uma fotografia. Esta funcionalidade é curiosamente pertinente.

▪️ Dados do Galaxy Ring no smartphone

À semelhança de outros gadgets, como smartwatches, auriculares e auscultadores, o Galaxy Ring funciona através do smartphone, onde são mostrados detalhes sobre a monitorização e notificações.

Infelizmente para os utilizadores de iPhone, o anel não é compatível com iOS, pelo que é necessário um smartphone Android para utilizá-lo.

Para começar, é necessário emparelhar o dispositivo, via Bluetooth, e seguir os passos indicados no smartphone. O processo é rápido e intuitivo.

Depois de registar o Galaxy Ring na aplicação Galaxy Wearable, aceitando as permissões, dando a conhecer um resumido histórico de saúde e definindo uma série de objetivos, as informações são compiladas na aplicação Samsung Health - o facto de serem necessárias duas aplicações é um tanto aborrecido.

A utilização do Galaxy Ring não exige subscrições pagas, ao contrário de outras alternativas de anel inteligente, sendo apenas necessária uma conta Samsung.

Com tudo pronto, além de objetivos específicos, como número de passos e horas de sono diárias, podemos definir alertas personalizados para a frequência cardíaca e o estado da bateria, sendo notificados pelo smartphone.

Funcionando como um verdadeiro centro de dados sobre a nossa saúde, é dentro da aplicação que conseguimos acompanhar tudo. Caso fiquemos longe do smartphone várias horas, com o anel colocado, as leituras são realizadas e, após a sincronização, mostradas na aplicação.

Além das informações que o anel recolhe, diariamente, é possível reforçar o histórico com outros dados: níveis de glucose, pressão arterial, quantidade de água ingerida, alimentação e composição corporal.

Contrariamente a caminhadas e corridas, que o anel monitoriza automaticamente, devemos qualificar outras atividades, como ciclismo ou natação, para que a monitorização seja correta.

Apesar de os tipos de exercício serem um tanto limitados, a Samsung permite criar atividades, alargando a personalização.

Caso perca o Galaxy Ring de vista, a app Galaxy Wearable possui uma funcionalidade chamada Samsung Find, que ajuda a localizar o anel.

▪️ Competência dos sensores do anel inteligente

Conforme já referimos, o facto de se tratar de um anel limita a leitura do Galaxy Ring. Contudo, aquilo que promete monitorizar o dispositivo monitoriza com mestria, nomeadamente a frequência cardíaca e os níveis de stress.

Apesar de não termos testado, a monitorização do ciclo menstrual é útil, ainda mais por ser feita a par de outros parâmetros, contribuindo para uma leitura mais robusta da saúde.

Comprovadamente em destaque estão a Pontuação de energia e a monitorização do sono, das quais falaremos mais adiante.

Apesar da competência do anel inteligente, a marca alerta que uma tatuagem ou um sinal na área envolvida por ele podem interferir com o desempenho do sensor Optical Bio-signal.

Uma vez que essa interferência pode impedir que o Galaxy Ring reconheça que está a usá-lo, a Samsung aconselha a que o utilize num dedo que não esteja tatuado e não tenha sinais.

💤 A estrela do Galaxy Ring: monitorização do sono

Uma vez que o sono é tão importante para a saúde de cada pessoa, impactando diretamente uma série de outroas parâmetros, monitorizar os ciclos, bem como a sua qualidade, torna-se crucial. Talvez por isto a Samsung tenha atribuído tanto destaque a este recurso.

Neste campo, o Galaxy Ring recolhe dados sobre os seguintes aspetos:

Tempo de sono;

Consistência do sono;

Ressonar (sendo para este preciso ativar o microfone).

Mais do que reunir cada dado, o anel permite a criação de um histórico de sono, apresentado por via de gráficos de evolução.

Com base nesses dados, temos acesso a uma Pontuação de sono, que inclui:

Tempo de sono;

Recuperação física;

Descanso;

Recuperação mental;

Ciclos de sono e fases de sono;

Oxigénio no sangiue durante o sono;

Temperatura da pele durante o sono;

Frequência cardíaca;

Consistência do sono.

Desta forma, é-nos possível acompanhar a nossa perfomance em matéria de sono e perceber que aspetos poderemos, no futuro, melhorar.

Esta área do sono é impressionante, não só pela quantidade de dados que oferece, mas pelas conclusões que permite tirar, caso queiramos estar atentos a outras áreas da nossa saúde, como a alimentação, a quantidade de água ingerida e o stress.

De facto, estabelecendo ligações entre os dados, podemos reconhecer hábitos que precisem de ser alterados, por exemplo.

⚡ Pontuação de energia (ou Energy Score)

Intimamente relacionada com a qualidade e consistência do sono está a Pontuação de energia. Apesar de ficar mais completa com um Galaxy Watch, esta é verdadeiramente útil e, mais do que isso, estimulante.

Por via do leque de dados que recolhe, ao longo do dia e noite, o anel entrega uma pontuação que considera o histórico que vamos criando. O sistema tem em conta os seguintes fatores:

Média de tempo de sono;

Consistência de tempo de sono;

Consistência hora de deitar/ acordar;

Horário de sono;

Atividade do dia anterior;

Frequência cardíaca durante o sono;

Variabilidade da frequência cardíaca durante o sono;

Temperatura da pele durante o sono;

Frequência respiratória durante o sono;

Para cada um deles, entrega não apenas gráficos com os dados, mas, também, insights e dicas de melhoria. Isto é verdadeiramente estimulante, pois é-nos possível ajustar a nossa rotina, procurando o que melhor resulta para o nosso bem-estar.

Por exemplo, apesar das boas noites de sono, a qualidade deste viu-se, por vezes, comprometida, indicando que, nesses dias, havia algo a falhar. Da mesma forma, os avisos relativos à falta de atividade física foram motores de caminhadas.

Todos os parâmetros contribuem de alguma forma para uma Pontuação de energia alta ou baixa. Durante os testes, esta foi consideravelmente inferior após sonos fracos e escassez de atividade física, comprovando as leituras corretas do anel, que espelhavam a falta de energia sentida ao longo desses dias.

Apesar de as dicas serem um tanto óbvias - por exemplo, o anel indicar que, por termos movido pouco o corpo num determinado dia, deveríamos mover-nos mais no dia seguinte -, a verdade é que ser confrontado com os dados e ver os gráficos a vermelho pode ser estimulante e motivar verdadeiras mudanças para estilos de vida mais consistentemente saudáveis.

Bateria

Embora o tamanho da bateria varie consoante o tamanho do anel - 18 mAh para o 5 e 23,5 mAh para o 13 -, a Samsung anuncia mais de sete dias de autonomia. O Galaxy Ring demora 30 minutos a atingir os 40% de bateria e são precisos 80 minutos para um carregamento completo.

A caixa de carregamento, por sua vez, tem uma bateria de 361 mAh e assegura entre cinco e seis carregamentos do anel.

Utilizando o anel todos os dias, incluindo à noite, e tirando-o apenas para tomar banho e lavar a loiça - por uma questão de conveniência pessoal, pois pode ser usado nestes contextos - a bateria é efetivamente duradoura.

Uma vez que o Galaxy Ring pode ser colocado a carregar enquanto fazemos tarefas rotineiras, como as referidas acima, sem prejudicar as medições de sono ou de atividade física, a falta de bateria não deverá ser um problema.

Veredicto

Depois de vários dias com o anel no dedo, o veredicto é muito positivo. Dependendo dos dados que o utilizador procura ver recolhidos, o Galaxy Ring pode ser o parceiro de saúde ideal.

Claro está que não é um smartwatch ou uma banda de treino, pelo que os dados são mais limitados e as funcionalidades, também.

Contudo, com consciência dessas limitações, pode ser o dispositivo perfeito para aqueles que não querem ocupar os pulsos e pretendem um gadget de saúde que serve perfeitamente como acessório.

O maior senão reside no preço. Sendo compreensível, pela quantidade de tecnologia que é necessário "empacotar" num dispositivo tão leve e compacto, os 449,90 euros não são para todas as carteiras e serão, por certo, um entrave para muitos potenciais interessados.

PRÓS CONTRAS Leve e compacto Preço alto Muito discreto, sendo visualmente um acessório Escassez de métricas, comparativamente a outros dispositivos inteligentes, como os smartwatches Métricas de sono muito completas Pouco prático para treinos de força

Samsung Galaxy Ring