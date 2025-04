Sony lança nova gama de colunas ULT POWER SOUND em parceria com Post Malone

A Sony acaba de anunciar a expansão da sua oferta de áudio com a nova série ULT POWER SOUND, desenvolvida para proporcionar uma experiência sonora imersiva com graves potentes, evocando a sensação de estar na primeira fila de um concerto. A gama, lançada sob o lema “Massive Bass. Ultimate Vibe.”, inclui quatro novos modelos de colunas – ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3 – e um par de microfones sem fios, o ULTMIC1.

Potência e Imersão com as ULT TOWER

Os modelos ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC são desenhados para festas, oferecendo graves massivos e pressão sonora potente. Ambas as colunas possuem o botão ULT, que ativa dois modos de graves distintos: ULT1 para frequências mais profundas e ULT2 para graves mais contundentes. Com som 360° Party Sound e iluminação 360° Party Lights, estas colunas visam criar um ambiente de festa completo.

A ULT TOWER 9 oferece até 25 horas de autonomia, enquanto a ULT TOWER 9AC, alimentada por corrente alterna, proporciona uma pressão sonora ainda maior. Incluem ainda entradas para karaoke e guitarra e a função TV Sound Booster.

Som Poderoso em Movimento com as ULT FIELD

Para quem procura portabilidade, a Sony apresenta a ULT FIELD 5 e a ULT FIELD 3. A ULT FIELD 5 proporciona graves reforçados e até 25 horas de autonomia, enquanto a ULT FIELD 3 oferece graves potentes num formato compacto, com até 24 horas de reprodução.

Ambas são resistentes à água e ao pó (IP67 na FIELD 3 e IP66 na FIELD 5), resistentes à água salgada e vêm com alças para facilitar o transporte. A ULT FIELD 5 inclui ainda iluminação ambiente. O botão ULT nestes modelos também ativa modos de graves otimizados.

Voz Cristalina com ULTMIC1

A complementar a gama de colunas, o ULTMIC1 é um par de microfones sem fios desenhado para se integrar perfeitamente com a série ULT POWER SOUND. Ligam-se instantaneamente através de um dongle USB conectado à entrada de microfone da coluna, proporcionando clareza vocal excecional para karaoke ou outras aplicações vocais.

Os novos produtos estarão disponíveis a partir de abril de 2025. Os preços de venda recomendados são: 1000 € para a ULT TOWER 9, 700 € para a ULT TOWER 9AC, 300 € para a ULT FIELD 5, 200 € para a ULT FIELD 3 e 150 € para o conjunto ULTMIC1. Para assinalar o lançamento, a Sony estabeleceu uma parceria com Post Malone, no âmbito da sua campanha de áudio “For The Music”.