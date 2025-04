Google lança um protocolo aberto para os agentes de IA comunicarem entre si

A Google revelou uma nova iniciativa focada na interoperabilidade no campo da inteligência artificial (IA). Trata-se do Agent2Agent (A2A), um protocolo open-source concebido para permitir a comunicação entre diferentes agentes de IA.

O desafio da fragmentação e a proposta A2A

A fragmentação de sistemas, ferramentas e modelos de IA a operar isoladamente constitui um desafio significativo para as empresas. Para endereçar esta fragmentação, a Google desenvolveu o Agent2Agent (A2A), um protocolo open-source que visa criar uma linguagem comum para que agentes de IA, mesmo de fornecedores distintos, possam comunicar e interagir de forma eficiente.

Segundo a Google, o A2A funciona como uma camada de interoperabilidade agnóstica em relação ao fornecedor, permitindo que os agentes colaborem autonomamente em diversas tarefas. Exemplos incluem a automatização do apoio ao cliente, operações de TI ou a otimização da supply chain.

A empresa sublinha que o A2A é um protocolo aberto e complementar ao Model Context Protocol (MCP) da Anthropic, que fornece contexto e ferramentas aos agentes. Uma vantagem central é a capacidade de os programadores criarem agentes que se podem conectar a qualquer outro agente que siga o protocolo, o que possibilita aos utilizadores combinar soluções de múltiplos fornecedores.

Visão futura segundo a Google

Numa publicação no seu blogue para programadores, a Google expressou a sua convicção de que o A2A tem o potencial para inaugurar uma nova fase de interoperabilidade entre agentes. A expectativa é que fomente a inovação e conduza à criação de sistemas de agentes mais robustos e versáteis.

O protocolo A2A introduz um modelo de comunicação estruturado entre um 'agente cliente' (que inicia tarefas) e um 'agente remoto' (que as executa). No cerne deste modelo está uma arquitetura orientada a tarefas, onde conceitos como ciclos de vida das tarefas, sincronização de estados e troca de artefactos são elementos fundamentais do protocolo.

Cada agente de IA divulga as suas capacidades através de um "Agent Card", um objeto em formato JSON que define as suas funcionalidades. Os agentes cliente utilizam estes cartões para descobrir e selecionar os agentes mais adequados para uma tarefa específica.

A comunicação é gerida por um protocolo de mensagens estruturado que suporta diversos tipos de conteúdo, desde texto simples e JSON até imagens e vídeo. Estes conteúdos são encapsulados em partes, permitindo que os agentes negoceiem a forma como o conteúdo deve ser apresentado, tendo em conta restrições da interface do utilizador ou preferências individuais.

O protocolo baseia-se em standards web estabelecidos, como HTTP e JSON, facilitando a sua integração em plataformas empresariais existentes sem exigir alterações significativas na infraestrutura. A Google confirmou que o A2A já se encontra disponível numa fase de "early access" para os interessados em experimentá-lo. A empresa tem planos para lançar uma versão pronta para produção até ao final de 2025.

