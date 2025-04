Dica: como impedir que as suas conversas sejam utilizadas para treinar o ChatGPT

O ChatGPT recolhe, por predefinição, as interações dos utilizadores para treinar os seus modelos de inteligência artificial (IA). Mas sabia como pode desativar esta partilha de dados para aumentar a confidencialidade das suas conversas? Descubra como.

Compreender a partilha de dados no ChatGPT

Ao interagir com o ChatGPT sem modificar as suas configurações iniciais, está a consentir que a OpenAI, a empresa responsável pelo chatbot, recolha o conteúdo dessas interações.

Isto significa que as perguntas efetuadas e as respostas geradas pela IA podem ser posteriormente utilizadas como material de treino, com o objetivo de aperfeiçoar os modelos de linguagem subjacentes.

Contudo, se lida com informação sensível ou simplesmente prefere manter as suas conversas privadas, é possível e recomendável desativar esta recolha de dados.

Como desativar a utilização de dados para treino

O procedimento para impedir que as suas interações sejam usadas no treino da IA é acessível através das definições da sua conta do ChatGPT. O processo difere ligeiramente entre a aplicação mobile e a versão web.

📱Na aplicação mobile

1. Clique no botão de menu localizado no canto superior esquerdo.

2. Aqui, clique nos três pontos localizados ao lado do seu nome.

3. De seguida, clique em "Controlos de dados".

4. E, finalmente, desative a opção "Melhore o modelo para todos".

💻 Na aplicação web

1. Clique no seu ícone de perfil do ChatGPT, localizado no canto superior direito.

2. Aqui, clique em "Definições".

3. Agora, clique em "Controlos de dados".

4. Na aba "Melhorar o modelo para todos", certifique-se de que a opção está como "Desligar".

5. Caso não, clique na opção e desative-a.

Após desativar esta opção, as suas futuras conversas deixarão de ser utilizadas pela OpenAI para fins de treino dos seus modelos de IA.

