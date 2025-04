Final Sentence um Battle Royale muito diferente

Os estúdios norte-americanos Button Mash Studios anunciaram recentemente o desenvolvimento do seu jogo Final Sentence, um Battle Royale muito... mas mesmo muito... diferente.

Final Sentence encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios norte-americanos Button Mash Studios e trata-se de um jogo completamente diferente daquilo a que estamos habituados. Especialmente se estivermos a considerar que Final Sentence é um tipo de Battle Royale.

A ideia por detrás de Final Sentence é simples. Somos nós contra outros 99 jogadores a teclar... sim, leram bem... a teclar numa máquina de escrever à antiga.

Com uma pistola apontada à nossa cabeça, cabe-nos teclar como se a nossa vida dependesse disso. Aliás, em Final Sentence, depende!

Todos nós conhecemos jogos Battle Royale. Alguns mais clássicos, outros nem tanto, mas creio ser a primeira vez que se fala num Battle Royale no qual os jogadores terão de teclar para salvar as suas vidas (virtuais) e derrotar os seus inimigos.

Segundo os Button Mash Studios, o jogo terá sessões de 40 a 100 jogadores, pelo que muita tinta vai correr nesses jogo.

Escreva o mais rápido e de forma precisa que conseguir, mas tente não se dispersar com o pormenor de ter uma arma apontada à sua cabeça. Cada erro, ou melhor, cada tecla errada, pode ser o último.

Segundo os desenvolvedores, cada ronda deverá durar entre 3 a 5 minutos, ou seja, tratam-se de jogos rápidos. No entanto, e dada a massificação de telemóveis nos dias de hoje, sou tentado a antecipar rondas bem disputadas.

Adicionalmente, existe ainda a hipótese de se jogar entre amigos, num modo especial que o jogo vai possuir e no qual nos poderemos reunir com 4 a 6 outros jogadores. Cada qual estará numa mesa sua, posicionadas de frente umas para as outras, e permitindo dessa forma a que todos vejam o que está acontecendo entre si.

Final Sentence ainda não tem data marcada oficialmente para o seu lançamento para PC (via Steam).