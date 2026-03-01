Marvel’s Wolverine já tem data de lançamento

A Sony Playstation já revelou a data de Marvel’s Wolverine. O novo titulo com a chancela da Marvel e que acompanha um dos seus mais icónicos personagens encontra-se prestes a chegar. Venham ver quando.

Já se sabe! Marvel's Wolverine, o próximo jogo da Sony Interactive Entertainment desenvolvido em colaboração com a Marvel Games, vai chegar em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 15 de setembro. Atenção, que o jogo já pode ser adicionado à lista de desejos através da PlayStation Store.

Esta nova aventura protagonizada pela icónica personagem Wolverine está a ser desenvolvida pelo estúdio Insomniac Games, responsável pela aclamada franquia Marvel's Spider-Man, e apresentará uma versão única da personagem, interpretada por Liam McIntyre.

Com alguns imprevistos que ocorreram ao longo do seu desenvolvimento, Marvel’s Wolverine surge como um projeto repleto de resiliência e que, a apostar nas imagens já apresentadas, parece ter razões para a sua existência.

A Insomniac tem um histórico francamente positivo no desenvolvimento de jogos Marvel. Basta ver o sucesso de titulos como Spider-Man: Miles Morales ou Spider-Man 2.

Em Marvel’s Wolverine, Logan embarca numa aventura à escala global para desvendar os segredos do seu passado, enfrentando com brutalidade diversos inimigos e fações, enquanto lida com a sua natureza violenta e a sua condição de herói involuntário. Com a presença de personagens como Mystique e Omega Red, a narrativa levá-lo-á a cenários como Madripoor, Canadá e Tóquio, combinando combate rápido e feroz, ação intensa e uma história profunda centrada no lado mais cru e humano do icónico mutante.

Pelo que se pode antecipar, o jogo (que conta com classificação de maiores de 18 anos), apresenta uma maior maturidade, tanto no enredo como na ação. Pelo que se sabe, os combates serão muito mais físicos e mais brutais assim como a narrativa surgirá com temas mais sérios que envolvem a culpa, a redenção e o desgaste emocional de Logan.

O título estará disponível no dia 15 de setembro e já pode ser adicionado à lista de desejos na PlayStation Store.