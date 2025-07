Space Chef, que tal jantarmos fora… da Terra

Como será a vida de um Chef num futuro longínquo, quando a Humanidade tiver chegado ao Espaço profundo? Pois bem! Space Chef é um jogo que, de forma extremamente divertia, tenta responder a essa questão.

Os estúdios indy suecos BlueGooGames encontram-se prestes a lançar Space Chef, um jogo bastante divertido (e nonsense também) que coloca os jogadores na farda de um Chef, em pleno Espaço sideral.

Imaginem o que é um Chef numa época em que a Humanidade tenha chegado (e conquistado) o Cosmos! É precisamente isso que Space Chef tenta fazer!

Space Chef é, nas palavras dos seus responsáveis, uma aventura que apresenta três pratos... ou melhor... três tipos de jogabilidade distintos: por um lado, a gestão de um restaurante. Por outro, um leve RPG de sobrevivência e por fim, um Simulador de vida quotidiana. Tudo isto a decorrer, claro, no universo maluco da Nebulosa da Ferradura, algures no Cosmos.

Como o (futuro) chef principal da galáxia, cabe ao jogador encontrar os melhores ingredientes que se possam encontrar nos vários planetas alienígenas já descobertos. E dessa forma, poder cozinhar deliciosas receitas e servi-las aos seus clientes no conforto da sua roulote espacial totalmente personalizável.

Existe um universo inteiro de ingredientes espalhados pelo Cosmos à espera de serem apanhados... se eles não te apanharem primeiro, claro! O jogador vai poder explorar planetas distantes e completamente diversificados, estações espaciais abandonadas e muitos outros locais, na sua demanda pelos ingredientes especiais, tais como plantas, animais e outros petiscos saborosos. Existirão mais de 180 criaturas e plantas distintas para caçar, colher ou ...fugir!

Pelo caminho, existe a probabilidade de se poder cruzar com piratas espaciais, ruínas antigas e um número suspeitosamente alto de restaurantes recentemente abandonados (hmmm... que será que lhes aconteceu?!?!).

No entanto, nem só de comida o jogo se trata e também os equipamentos da nossa cozinha precisam de melhorias. Assim sendo, ao longo da aventura, o jogador vai encontrar vários locais onde poderá encontrar recursos raros (e pedaços aleatórios de lixo) que poderá usar para melhorar os seus equipamentos, utensílios de cozinha e até a sua própria nave espacial.

O jogo permite a criação de mais de 140 pratos diferentes, desde simples espetadas de carne (de ETs) até uma lendária surpresa de polvo (será com polvo??).

Com tanta e tão diversificada oferta, o jogador terá de conseguir surpreender os seus clientes com pratos deliciosos e exóticos, e apresentar ainda um serviço rápido e eficiente para poder ganhar Estrelas de Excelência Culinária Astronômica (o equivalente a Estrelas Michellin do Espaço), que podem marcarão o seu caminho para o sucesso culinário intergaláctico.

À medida que a reputação do nosso estabelecimento aumenta, os clientes começam a vir em maior numero pelo que, além de continuar a aperfeiçoar os seus pratos, o jogador terá de manter a qualidade do restaurante, criando o seu serviço de entregas ou abrindo um restaurante com atendimento por assinatura.

A nossa roulotte espacial pode não ter a aparência mais elegante por fora do Cosmos, mas tem tudo o que é preciso. O jogador vai assumir o controlo total do seu interior e personalizá-la com decorações livremente posicionáveis ​​e um sistema de cores abrangente para criar o restaurante dos seus sonhos. Será possível adicionar novos andares, e até criar áreas temáticas. Pelas suas incursões pelos planetas da Galáxia, poderá ainda encontrar novos itens e decorações para o aperfeiçoar e tornar mais acolhedor.

São 5, os planetas alienígenas disponíveis para explorar, desde o planeta Lush repleto de selva até ao aquático planeta, Bluegoonia.

Space Chef será lançado para PC (via Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X este ano, ainda sem data concreta de lançamento.