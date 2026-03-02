10.ª edição dos Óscares do ZX Spectrum

O Museu LOAD ZX celebrou no final do passado mês de fevereiro, a 10.ª edição dos Óscares do mitico ZX Spectrum. Venham conhecer os vencedores.

Foi no passado dia 21 de fevereiro que o Museu LOAD ZX recebeu mais uma edição da Gala GOTY, os ZX Spectrum Games Awards, assinalando a 10.ª edição dos prémios criados pelo Planeta Sinclair para distinguir os melhores jogos lançados no ano anterior para o icónico computador de 8 bits.

Um pedaço de tecnologia que tantas horas de diversão proporcionou a uma geração inteira de jogadores e entusiastas pelos jogos. Quase tudo o que se faz atualmente neste ramo, quer se tratem de jogos, consolas ou periféricos, tiveram de certa forma, origem nesta época dourada. Uma época dourada que permanece na memória de todos nós mas que alguns, como o Museu Load ZX, a mantém ativa e viva.

Estes prémios são o maior exemplo disso mesmo.

Coorganizado pelo museu desde 2020 e transmitido em direto para todo o mundo a partir de Cantanhede, trata-se de um dos eventos mais importantes do calendário internacional da comunidade ZX Spectrum, reunindo criadores, programadores, músicos, colecionadores e entusiastas, tanto presencialmente como online. A apresentação esteve a cargo de João Diogo Ramos, do Museu LOAD ZX, e Cristiana Reis, jornalista da SIC com trabalho na área dos videojogos.

João Diogo Ramos, fundador do Museu LOAD ZX, sublinhou o percurso do museu desde 2019. “Cinco anos depois da inauguração formal, continuamos a construir um ponto de encontro para todos aqueles cujas vidas foram tocadas pelo ZX Spectrum. Muitos chamam-lhe um computador antigo — mas ele continua bem vivo, imortal até. Hoje celebramos os jogos, os criadores e este legado vivo”.

Por sua vez, André Luna Leão, fundador do Planeta Sinclair e coordenador dos prémios, referiu “A 10.ª edição do GOTY prova que a criação para ZX Spectrum não é um exercício nostálgico, mas uma realidade vibrante. A qualidade média dos jogos continua a subir e a diversidade geográfica dos participantes demonstra que estamos perante uma comunidade verdadeiramente global”, acrescentou.

No decorrer da sessão de encerramento, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso, teve oportunidade de destacar “o sucesso desta iniciativa e a dinâmica de afirmação do Museu LOAD ZX no contexto nacional e internacional”. “São motivo de orgulho para o concelho. Trata-se de um projeto com dimensão pedagógica e turística diferenciadora, que demonstra como a tecnologia e a memória podem gerar valor cultural e económico”.

Os prémios resultam da votação de um painel internacional composto por 15 jurados de referência da comunidade ZX retro, representando países como Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, Brasil, Uruguai e Rússia.

Os galardoados

O grande vencedor da noite foi Cubix, que arrecadou o título de Game of the Year (GOTY) 2025, consolidando-se como o jogo mais votado pelo painel de jurados nesta que é a categoria principal. Curiosamente o jogo Asymmetry, também da Europa de Leste, partia para a final com mais um troféu, mas ficou em segundo lugar na categoria principal. Em terceiro lugar, de Espanha, ficou o jogo Perseus, do espanhol Benja, presente na cerimónia. Este criador venceu, com o mesmo jogo, as categorias de melhor jogo de origem espanhola e a categoria de Plataformas, e agradeceu presencialmente os prémios.

Destaque também para a vitória de um jogo português nas categorias Luso-Brasileira e também Aventuras de Texto. Tratou-se do Echoes of Atlantis, do algarvio Luís Peres.

Foram ainda introduzidas duas novas categorias que assinalam uma nova fase do evento: Best Demo, em parceria com a associação Inércia que promove o fenómeno de arte digital chamado de demoscene, e a categoria dedicada aos jogos para o ZX Spectrum Next, refletindo a evolução tecnológica e criativa da plataforma no século XXI. Esta última categoria foi apresentada por Henrique Olifiers, fundador e diretor da empresa SpecNext Ltd, criadora do referido modelo e que veio de Inglaterra para o evento.

Outro dos momentos altos da noite foi a revelação do vencedor do Hall of Fame do museu, iniciativa anual baseada em voto popular, que distingue um clássico da era original do ZX Spectrum. Depois de Chuckie Egg e Target Renegade terem vencido nas edições anteriores, o público elegeu este ano Bomb Jack como novo integrante do Hall of Fame. A votação contou com mais de duas centenas de participantes, provenientes de mais de 20 países, com Portugal a representar 68% dos votos.

A gala contou ainda com momentos musicais ao vivo, incluindo interpretações de temas dos jogos nomeados, e foi acompanhada por centenas de espectadores no auditório do museu, além de milhares de visualizações através da transmissão online.