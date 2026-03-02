“Now Is Yours”: Huawei redefine o conceito de vida mais inteligente no MWC 2026

Hoje, no Mobile World Congress (MWC), a Huawei apresentou o futuro, sob o mote Now Is Yours, revelando uma gama de produtos inovadores, onde se destacam smartphones, PC, tablets, smartwatch e auriculares.

No evento, hoje, em Barcelona, a Huawei deu a conhecer os seus mais recentes avanços em ecrãs dobráveis, fitness e saúde, imagem móvel, produtividade e criatividade, partilhando uma visão ambiciosa do futuro estilo de vida digital com os consumidores de todo o mundo.

No espaço Your Intelligent World, a Huawei mostrou a sua liderança e capacidade tecnológica, com foco na produtividade e criatividade.

Através da sua gama de tablets com o sistema operativo HarmonyOS, a marca oferece uma produtividade ao nível de um PC, o que permite aos utilizadores executarem com fluidez software de escritório, como o WPS.

Aliados à eficiência do Huawei Notes, estes dispositivos foram pensados para a colaboração profissional em qualquer momento.

A integração hardware-software é visível no ecrã PaperMatte, que combina uma imagem nítida e de elevado conforto visual, com uma experiência de escrita e pintura diferenciada.

O evento marcou, também, a estreia do Huawei MatePad Mini, um tablet compacto de 8,8 polegadas que alia a portabilidade à tecnologia avançada.

Além disso, os olhos estiveram postos nas capacidades de Inteligência Artificial da nova série de smartphones Mate 80, que melhoram a experiência do utilizador de forma inteligente e personalizada.

Adicionalmente, foram apresentados vídeos que revelam a engenharia complexa de dispositivos dobráveis como o Mate X7, cuja tecnologia de dobradiças e ecrãs estabelece um novo padrão para a indústria.

Experiências imersivas no MWC 2026

No espaço Energize Your Life, os visitantes puderam, através de experiências imersivas e práticas, perceber como a tecnologia da Huawei potencializa o fitness e a saúde. Os convidados puderam testar wearables em cenários que simulam o dia a dia.

As demonstrações focaram-se em funcionalidades especializadas:

A série Huawei Watch GT 6 , com métricas de ciclismo avançadas para treinos mais eficientes;

, com métricas de ciclismo avançadas para treinos mais eficientes; O recém lançado Huawei Watch GT Runner 2 e o seu Modo Maratona Inteligente, que acompanha os corredores no treino, no ritmo de corrida e na análise pós-prova

e o seu Modo Maratona Inteligente, que acompanha os corredores no treino, no ritmo de corrida e na análise pós-prova Os Huawei Watch 5 e Watch D2, que asseguram uma gestão de saúde abrangente, desde a monitorização prática a alertas proativos, para fornecer soluções de bem-estar integradas aos utilizadores.

Na secção Explore Yourself, os visitantes puderam desbloquear o seu potencial criativo com a aplicação "GoPaint", desenvolvida pela Huawei.

Com uma interface intuitiva e uma ampla biblioteca de recursos, a aplicação coloca a arte de nível profissional ao alcance de todos.

No campo da cinematografia móvel, a Huawei apresentou a tecnologia de imagem XMAGE e destacou importantes avanços na captura de vídeo do Huawei Mate 80 Pro, incluindo um alcance dinâmico superior, uma reprodução de cores precisa e capacidades de teleobjetiva macro e câmara lenta líderes na indústria.

Huawei inaugura novo capítulo na vida inteligente dos utilizadores

Sob o mote Now Is Yours, a Huawei assume um "espírito jovem e arrojado", que marca o início de um novo capítulo na vida inteligente para os utilizadores em todo o mundo.

Assim, a marca reforça o seu compromisso com a inovação e oferta contínua de produtos com tecnologia avançada, bem como experiências fluidas e integradas em todos os cenários.

O objetivo é capacitar todos os utilizadores a explorar e captar os seus momentos mais inesquecíveis em 2026.