Motorola razr fold: o novo gigante dobrável que quer redefinir o segmento

A Motorola anunciou oficialmente o lançamento do motorola razr fold, marcando a entrada da marca no segmento de dispositivos dobráveis com abertura em formato de livro. Este novo modelo apresent um ecrã externo de 6,6 polegadas que se expande para um painel interno LTPO 2K de 8,09 polegadas.

Engenharia e resistência no design dobrável

No desenvolvimento do razr fold, a engenharia focou-se na durabilidade e na redução da espessura. O smartphone apresenta 4,55 mm de espessura quando aberto e 9,89 mm quando fechado.

A estrutura utiliza uma dobradiça em aço inoxidável com design em gota, complementada por uma placa interna em titânio que distribui a pressão de forma uniforme sobre a dobra do ecrã. Segundo a marca, este sistema permite que o ecrã retome a sua forma original após cada utilização, preservando a integridade do painel a longo prazo.

A proteção exterior é assegurada pelo Corning Gorilla Glass Ceramic 3, sendo o primeiro smartphone a integrar este material. Para o conforto visual, o ecrã interno oferece elevada luminosidade, permitindo a utilização sob luz solar direta, e é complementado por áudio estéreo afinado pela Bose com suporte para Dolby Atmos.

Hardware e o sistema de câmaras certificado

O sensor principal de 50 MP Sony LYTIA 828 é o maior alguma vez utilizado pela Motorola, permitindo a gravação de vídeo em 8K e suporte para Dolby Vision. O sistema inclui ainda uma objetiva telefoto periscópica de 50 MP com zoom ótico de 3x e uma ultra grande angular também de 50 MP com função Macro Vision.

A performance é sustentada pela plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 5, acompanhada por 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento interno. Para gerir o calor durante o processamento intensivo, o dispositivo utiliza um sistema de refrigeração líquida.

No que toca à autonomia, a Motorola integrou uma bateria de 6000 mAh de silício-carbono, a maior capacidade disponível num smartphone deste segmento. O carregamento TurboPower de 80 W permite obter "mais de 12 horas de energia em apenas 12 minutos", existindo também a opção de carregamento sem fios de 50 W.

Produtividade e ferramentas de inteligência artificial

A experiência de utilização é reforçada pela integração da moto ai, que oferece funcionalidades como o "Catch me up", para resumos de notificações, e o "Pay attention", para transcrição de conversas em tempo real.

O dispositivo é compatível com a moto pen ultra, uma caneta com sensibilidade à pressão e baixa latência, pensada para anotações em documentos e edição de imagem.

O compromisso de suporte de software inclui sete anos de atualizações de segurança e sete atualizações do sistema operativo Android.

O motorola razr fold estará disponível em Portugal com pré-reservas a partir de 13 de abril, através do site oficial, com um preço recomendado que se inicia nos 1.999€.